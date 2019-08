vor 3 Min.

Mann schlägt Frau ins Gesicht: Er muss eine Geldstrafe zahlen

In einer Diskothek bei Landsberg wurde nicht nur gefeiert. Ein Mann verletzt eine Frau. Jetzt wurde er dafür verurteilt.

Von Ernst Hofmann

Eine Nacht im November vergangenen Jahres. Faschingsbeginn. In einer Diskothek bei Landsberg feiern die Besucher. Doch dann liegt plötzlich eine junge Frau verletzt am Boden. Was war geschehen? Das war jetzt Thema einer Verhandlung am Amtsgericht in Landsberg, an deren Ende ein 38-Jähriger wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt wurde. Das Verfahren gegen den 35-jährigen Mitangeklagten, bei dem es beim Versuch der Körperverletzung geblieben war, wurde gegen eine Geldauflage von 2000 Euro eingestellt.

Gegen die Wand gedrückt

In dem kleinen Raucherbereich der Lokalität drängten sich in jener Nacht viele Gäste. Es wurde geschubst und gestoßen. Mittendrin eine 20-jährige Frau, die spätere Geschädigte. Ihr soll der Ältere der beiden Angeklagten ziemlich nahe gekommen sein. Und nicht von ihrer Seite gewichen sein, als sie ihn dazu aufforderte. Angeblich ist sie von ihm auch gegen eine Wand gedrückt worden. Die Beiden sollen sich verbal wechselseitig beleidigt haben. Plötzlich sei die Frau auf dem Boden gelegen, habe aus dem Mund geblutet und ihre Stirn soll bald danach von einer dicken Beule „geziert“ worden sein.

Wie das genau passiert ist, das wusste die 20-Jährige nicht mehr. Sie konnte sich an fast nichts mehr erinnern. Denn ein paar Stunden nach dem Zwischenfall wurden bei ihr noch 1,68 Promille Alkohol im Blut gemessen. Bei den übrigen sechs Zeugen gingen die Meinungen über den Hergang der Tat teils auseinander. Und stimmten mitunter nicht mit den Aussagen überein, die sie kurz nach der Tat bei der Polizei gemacht hatten.

Dicke Striemen am Hals

Ein Zeuge, ein 30-jähriger Mann, setzte dem Rätselraten ein Ende: „Die Frau ist mir doch buchstäblich vor die Füße gefallen. Ich habe gesehen, wie sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen wurde“, sagte er im Gerichtssaal. Geschubse könne nicht der Grund für den Sturz gewesen sein, meinte er. Dieser Auffassung waren auch Richter Michael Eberle und Staatsanwältin Julia Egermann. Sie waren überzeugt, dass der Ältere der beiden Angeklagten die Frau geschlagen hat. Der Mitangeklagte soll laut Anklage versucht haben, die am Boden liegende Frau mit dem Fuß zu treten. Daran wurde er von einem Gast gehindert. Dieser Einsatz brachte dem Mann, einer der Zeugen im Amtsgericht, zwei dicke Striemen am Hals ein.

Einen Alkoholtest verweigert

Zum Zeitpunkt der Tat sollen die beiden Angeklagten ziemlich „unter Alkohol gestanden“ sein. Denn vor dem Besuch der Diskothek hätten sie schon in Schwabmünchen „kräftig getankt“. Beide hatten in der Tatnacht einen Alkoholtest verweigert. Das berichtete der Sachbearbeiter der Landsberger Polizei. Dem Beamten wurde sogar von einem der Angeklagten mit dem Ende seiner Karriere gedroht. Dafür entschuldigte sich der Mann im Gerichtssaal. Mit dem Einverständnis der Staatsanwältin und der beiden Verteidiger Ulrich Swoboda und Ralf Schönauer verzichtete das Gericht darauf, noch weitere Zeugen zu hören. Denn mit dem Urteil von Michael Eberle waren alle Beteiligten einverstanden.

