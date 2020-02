Mann schlägt Verlobte und will ins Gefängnis zurück

Plus Kurioser Prozess in Landsberg: Ein vorbestrafter Mann muss sich verantworten, weil er seine Verlobte angegriffen hat. Sie ist schwanger und sitzt derzeit selbst im Gefängnis.

Das dürfte ein Novum im Amtsgericht gewesen sein: Der 31-jährige Angeklagte, der aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen vorgeführt worden war, wollte gestern nach dem Urteilsspruch mit den Beamten sofort zurück ins Gefängnis. Und das, obwohl Richter Michael Eberle den Haftbefehl gegen ihn aufgehoben hatte. Seine Verlobte, mit der er Kinder hat, sitzt selbst in einem Gefängnis.

Eberle verhängte gegen den Mann eine Bewährungsstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung. Der Mann hatte in der JVA 23 Tage und Nächte in Untersuchungshaft verbracht. Er sehnte sich jedoch nicht nach seiner Zelle, sondern nach seinen „sieben Sachen“, die er in der JVA vor der Hauptverhandlung zurückgelassen hatte. An Knast-Erfahrung mangelt es dem Angeklagten nicht: Im Bundeszentralregister findet man unter seinem Namen fünf Einträge. Dabei fällt auf, dass sie schon länger zurückliegen, und nicht einschlägig sind. Die Bewährung musste jedoch schon ein paar Mal in Haft umgewandelt werden, da der Mann dagegen verstoßen hatte.

Das betrunkene Pärchen streitet plötzlich

Letztmals hatte sich der 31-Jährige am 19. Mai 2019 nicht im Griff. Der Vorfall geschah nach einer Geburtstagsfeier auf offener Straße in einer Gemeinde unweit von Landsberg. Beteiligt war seine Verlobte. Beide waren alkoholisiert. Sie schob einen Buggy, hatte ein Kleinkind auf dem Arm, die zweite, siebenjährige Tochter war auch dabei. Es gab Streit zwischen dem Pärchen. Offenbar ging es sehr laut zu. Einer 67-jährigen Frau, die sich in der Nähe auf dem Balkon eines Reihenhauses aufhielt, ging der Lärm jedenfalls derart auf die Nerven, dass sie nicht länger tatenlos zuschaute. „Was das soll?“, habe sie den beiden Streithähnen zugerufen und sich dafür wüste Ausdrücke und Bedrohungen von dem Mann eingehandelt.

Noch schlimmer erging es jedoch der 31-jährigen Verlobten des Angeklagten. Ihr Lebensgefährte trat ihr gegen das Gesäß und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Dafür hat er sich in der Zwischenzeit vielfach entschuldigt – auch vor Gericht. Er beteuerte, dass er so etwas in „nüchternem Zustand“ niemals machen würde.

Der Angeklagte muss 2500 Euro Strafe bezahlen

Die beiden sind seit 2018 verlobt, wohnen aber getrennt. Sie stehen jedoch in ständigem Kontakt, wie der Angeklagte sagte. Bekannt wurde außerdem, dass die Frau wieder schwanger ist und ihr drittes Kind erwartet. Von zweien ihrer Kinder ist der Angeklagte der Vater. Die Geschädigte verbüßt derzeit selbst eine Haftstrafe in der JVA Aichach.

Der Mann wurde von Rechtsanwältin Dr. Silke Ackermann verteidigt. Sie sprach sich gegen eine Haftstrafe aus. Und plädierte stattdessen für eine „erhebliche Geldstrafe“. Staatsanwalt Daniel Kulawig forderte sechs Monate auf Bewährung. Für einen Monat weniger entschied sich Richter Michael Eberle, die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Eine Bewährungsauffällig von 2500 Euro ist fällig. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, da kein Widerspruch eingelegt wurde.