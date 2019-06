vor 26 Min.

Mann stirbt beim Baden im Starnberger See

Der 81-Jährige aus Nürnberg machte Urlaub am Starnberger See. Er wurde mit Booten und Hubschraubern gesucht.

Die Serie tödlicher Badeunfälle in der Region reißt nicht ab. Am Donnerstagabend kam ein 81 Jahre alter Schwimmer aus Nürnberg im Starnberger See bei Tutzing ums Leben. Nach Angaben der Polizei war der Urlauber am frühen Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden, weil er nicht zu seinen am Ufer wartenden Begleitern zurückgekehrt war.

Mann trieb leblos im Starnberger See

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen neben mehreren Booten auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, wurde der Urlauber gegen 18.20 Uhr leblos in Ufernähe treibend aufgefunden, teilt die Polizei mit. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos verlaufen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden hätten sich bislang nicht ergeben. (lt)

In unserem Podcast erzählt ein Retter der Wasserwacht von seinem harten Job – und wie er dramatische Einsätze verarbeitet.

