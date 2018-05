16:25 Uhr

Mann wird von einem Unbekannten bedroht

Die Polizei sucht einen etwa 30-jährigen Mann. Er soll auf der Sandauer Brücke in Landsberg handgreiflich geworden sein.

Von Dieter Schöndorfer

Offenbar muss man nach Angaben der Polizei den Unbekannten der rechten Szene zurechnen, der gestern Abend gegen 21.40 Uhr an der Sandauer Brücke einen Mann erst anpöbelte und anschließend zu Boden stieß. Der Westafrikaner war von dem bislang Unbekannten im Bereich der Sandauer Brücke zunächst angepöbelt worden. Als der junge Mann nicht reagierte, ging ihn der Täter massiv von hinten an. Er schubste ihn zu Boden, sodass dieser leicht an den Händen und der Hüfte verletzt wurde.

Ein Zeuge schritt ein

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge sah das Ganze und half dem Mann. Er sprach den Täter an, worauf der sich über den Fußweg am Lech entlang entfernte. Der Flüchtige, so die Polizei weiter, war vermutlich noch in Begleitung einer weiteren Person, die sich aber passiv verhielt.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der etwa 30-Jährige, Deutsch sprechende Täter und sein Begleiter sollen dem Anschein nach der rechten Szene angehören.

