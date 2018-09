vor 39 Min.

Mann zündet Anwesen in Rott an

Am Tag nach dem Brand in der Dießener Straße 15 in Rott

In Rott brennen ein größerer Schuppen und eine Garage komplett nieder. Der mutmaßliche Täter ist bereits gefasst.

Von Gerald Modlinger

Zwei Nebengebäude eines früheren landwirtschaftlichen Anwesens sind in der Nacht auf Donnerstag in Rott abgebrannt. Der Brand in der Dießener Straße schräg gegenüber der Schule wurde nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei absichtlich gelegt. Ein Tatverdächtiger ist bereits gefasst. Personen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Die Nebengebäude – eine größerer Scheune und eine gemauerte Garage – wurden durch das Feuer zerstört, ebenso die darin abgestellten älteren landwirtschaftlichen Maschinen und mehrere Fahrzeuge.

Kurz nach Mitternacht bemerkt

Der Brand wurde kurz nach Mitternacht bemerkt. Sieben Feuerwehren aus Rott und Umgebung bekämpften das Feuer. Die in Flammen stehenden Gebäude konnten nicht mehr gerettet werden, ein Übergreifen des Feuerwehr auf die Nachbarbebauung und des Wohn- und Stallteils des Hofes wurde jedoch verhindert, wenngleich es auch dort nach Augenzeugenberichten zu Schäden kam: Durch den Druck der Explosionen und die Hitze seien Fensterscheiben zerborsten und Rollläden verzogen worden.

Muss der Täter in die Psychiatrie?

Wie es zu dem Feuer kam, wurde schnell deutlich: Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger wurde bereits von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache. Als dringend tatverdächtig für eine vorsätzliche Brandlegung gilt ein 30-jähriger Mann, informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Der Tatverdächtige wurde in einem offensichtlichem psychischen Ausnahmezustand von Beamten der Polizeiinspektion Landsberg in Tatortnähe festgenommen. Aufgrund der gegebenen Gemeingefährlichkeit wurde zunächst eine polizeiliche Unterbringung veranlasst. Die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg prüft derzeit, einen Antrag auf einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu stellen.

Ein Augenzeuge berichtete dem LT, dem mutmaßlichen Brandstifter in der Nacht noch begegnet zu sein. Nachdem er durch die Knallgeräusche aufgewacht war, sei er aufgestanden und nach draußen gegangen. Dabei sei ihm ein jüngerer Mann auf einem Damenklapprad begegnet.

Ein nächtlicher Feuerball

Als die Rotter Feuerwehr, die den Brand zusammen mit sechs Feuerwehren löschte, gegen 0.30 Uhr alarmiert wurde und an den Brandort kam, standen die Gebäude bereits im Vollbrand, berichtete Kommandant Christian Martin. Augenzeugen sprachen von einem nächtlichen „Feuerball“, der sich mitten im Dorf entwickelt hatte. 110 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Dass es ein „paarmal gescheppert hat“, sei richtig. Die Ursache dafür sei ihm jedoch nicht bekannt. er gehe nicht davon aus, dass der Brandstifter aktiv eine Explosion herbeigeführt habe. Im Laufe des Vormittags waren die Löscharbeiten beendet.

Das von dem Feuer betroffene Anwesen ist nicht bewohnt. Der Sachschaden wird mit rund 300000 Euro angegeben. Neben den Bauwerken zerstörte das Feuer auch Gerätschaften und mehrere Fahrzeuge, neben dem Wohnmobil und dem Firmenbus auch ein Oldtimertraktor. Die Scheune wurde als Lagerhalle genutzt.

Dass der mutmaßliche Täter größere psychische Probleme hat, ist offenbar schon länger Thema. Ein Nachbar habe sich von ihm auch bedroht gefühlt und schon vor Wochen versucht, Hilfe zu erhalten. Die Polizei habe ihm jedoch erklärt, sie könne nichts unternehmen, solange nichts passiere.

