Martina Pischel aus Hurlach leuchtet wie das Christkind

Im vergangenen Jahr trat Martina Pischel als Weihnachtsengel bei der Weihnachtsverlosung im Café Hellmairs zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, auf. Im Corona-Jahr ist sie als Weihnachtsengel to go unterwegs.

Plus Als Weihnachtsengel holt Martina Pischel aus Hurlach die Wunschzettel der Kinder ab. Wie das in Zeiten der Corona-Pandemie funktioniert.

Von Dagmar Kübler

Insbesondere für Kinder ist Weihnachten pure Magie. Schon allein aus diesem Grund, und dass die Augen der Kinder strahlen, darf Weihnachten nicht ausfallen, Corona hin oder her. In der magischsten aller Jahreszeiten zieht der Nikolaus im rentiergezogenen Schlitten seine Himmelsbahn und bringen Christkind und Weihnachtsmann Geschenke. Und dann gibt es noch den Weihnachtsengel – heuer to go, zwecks Minimierung des Ansteckungsrisikos. Und so funktioniert das:

Der Weihnachtsengel ist Martina Pischel. Sie kommt an die Haustür und holt die Wunschzettel der Kinder ab. Als Weihnachtsengel kommt sie auch zu Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, zu Firmen oder Vereinen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt – vieles lässt sich auch unter Einhaltung der Abstandsregeln arrangieren.

Sie bringt den Bewohnern der Pflegeeinrichtung Weihnachtsgrüße

So kann der Weihnachtsengel to go im Garten einer Pflegeeinrichtung erscheinen, lächeln, winken, im Licht erstrahlen und frohe Weihnachten wünschen. Er kann durch den Garten eines Kindergartens wandeln und das dort bereitgestellte Körbchen mit den Wunschzetteln abholen. Er kann verdienten Mitarbeitern oder Vereinsmitgliedern ein Geschenk vor die Haustür legen oder einfach nur mit seiner strahlenden Anwesenheit einen mystischen Augenblick zaubern.

Martina Pischel geht es dabei vor allem um die Kinder sowie alle, die viel allein sind, vielleicht sogar krank oder im Sterben liegen. Man kann allen als Weihnachtsengel to go eine ganz besondere Freude machen, hat sie oftmals erlebt.

Martina Pischel, 38, schwarzhaarig und 1,60 Meter groß, ist von Beruf Make-up-Artist und Visagistin mit Studio in Hurlach. Doch seit über 15 Jahren vollzieht Pischel, die aus der Bäcker-Familie Immel stammt, eine vorweihnachtliche Verwandlung. Ein blondes Lockenmeer umgibt dann ihr Gesicht, ihre Stimme wird fein und hoch, und sie trägt ein leuchtendes, weißes Kleid mit Flügeln.

Das Kleid hat ihre Mutter umgenäht

Das Kleid aus zweiter Hand wurde von Mutter Johanna Immel umgenäht und, wie auch die Flügel, mit batteriebetriebenen Lichtern ausgestattet. „Vieles ist in der Nacht entstanden, bevor meine Mutter zum Backen in die Bäckerei gegangen ist“, berichtet Pischel dankbar.

Seit 15 Jahren gibt es in der Adventszeit einen kleinen Markt bei der Bäckerei. Dort hat Pischel, als Weihnachtsengel verkleidet, stets Lose verkauft. „Die Erlöse gingen an eine Familie im Landkreis“, so Pischel.

Als 2016 ihr Vater starb, sah sie damit das Ende des Marktes und ihrer Rolle als Engel gekommen. Doch ihre Mutter erinnerte sie an die leuchtenden Augen der Kinder. „Es war eine Tradition geworden, zu den Immels zu gehen, denn da wartete der Weihnachtsengel“, wurde Pischel bewusst – und sie machte weiter. 2019 fiel der Markt krankheitsbedingt aus, jedoch trat Pischel erstmals als „Weihnachtslos-Engel“ im Café Hellmairs auf und bei der Iglinger Dorfweihnacht.

Viele berührende Begegnungen

Aufgrund der vielen herzberührenden Begegnungen bedeutet ihr die Rolle inzwischen sehr viel. „Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe in meinem Leben“, hat einmal ein alter Mann zu ihr gesagt.

Als Christkind will sie aber nicht gesehen werden. „Das Christkind sieht man nicht, so kenne ich das aus meiner Kindheit“, sagt Pischel. „Ich bin die beste Freundin des Christkinds, die die Wunschzettel der Kinder abholt und mit in den Himmel nimmt.“ Alle Wunschzettel bewahrt die Hurlacherin in einem goldenen Täschchen auf und pflegt kurz vor Weihnachten ein besonderes Ritual: „Dann lese ich die Wünsche, die keineswegs immer nur materiell sind, sondern auch Wünsche für die verstorbene Oma oder Katze, und trage sie gedanklich ins Universum.“

Es gibt noch freie Termine bei der Hurlacherin

Der Weihnachtsengel to go startet seine Tour heuer am 18. Dezember in Hurlach – bis Weihnachten sind noch einige Termine frei.

