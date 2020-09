vor 17 Min.

Maskenpflicht: Viele Atteste an der Montessorischule in Kaufering

An der Montessorischule in Kaufering haben rund zehn Prozent aller Schüler ein Attest, das sie von der Maskenpflicht befreit.

Plus Haben an der Kauferinger Montessorischule einige Schüler tatsächlich das Tragen von Masken abgelehnt? Der Montessori-Vorstand äußert sich.

Von Dominik Stenzel

Kaufering An den weiterführenden Schulen in Bayern galt in den ersten beiden Wochen auch während des Unterrichts Maskenpflicht. Das Landsberger Tagblatt hatte sich umgehört, wie die Corona-Schutzmaßnahme bei den Einrichtungen im Landkreis ankam. Dabei stellte sich heraus: An der Kauferinger Montessorischule sollen mehrere Kinder und Jugendliche die Mundschutzpflicht kategorisch abgelehnt haben. Wie sich der Montessori-Vorstand nun dazu äußert.

Jürgen Schaffrath ist Teil des fünfköpfigen Gremiums. Im LT-Gespräch sagt er: Maskenverweigerer gebe es an der Kauferinger Privatschule nicht. Schon vor dem Schulstart sei jedoch abzusehen gewesen, dass einige Eltern eine Maskenbefreiung für ihre Kinder in Betracht ziehen würden. Die Schule habe sich deshalb bereits Anfang September an das Schulamt gewandt. „Wir haben letztlich beschlossen, dass eine Befreiung von der Maskenpflicht bei uns nur mit einem Attest möglich ist“, sagt Schaffrath.

Viele Schüler haben Atteste vorgelegt

Die meisten Kinder und Jugendlichen, für die das Tragen eines Mundschutzes nicht in Frage kommt, hätten pünktlich zum Schulstart eine solche Bescheinigung vorgelegt. Den restlichen sei eine Frist bis zum zweiten Schultag eingeräumt worden: „Ein paar Schüler waren deswegen an den ersten beiden Tagen krankgeschrieben. Kinder, die ohne Attest keine Maske tragen, hätten wir nicht zugelassen“, sagt Schaffrath.

Verglichen mit anderen Schulen im Landkreis gibt es an der Kauferinger Montessorischule offenbar recht viele Kinder, die von der Maskenpflicht befreit sind. „Es sind aber nicht wesentlich mehr als zehn Prozent“, so Schaffrath, der keine konkrete Zahl nennen möchte. Insgesamt besuchen die Privatschule 330 Schüler – mehr als 30 dürften also ein Attest haben. Jedoch sei es nicht so, dass halbe Klassen ohne Masken im Unterricht säßen, sagt Schaffrath. „Die Atteste verteilen sich auf alle Jahrgangsstufen.“ Die Bescheinigungen, die für das komplette Schulgelände gelten, seien von verschiedenen Medizinern ausgestellt worden. „Es ist nicht so, dass ein einziger Arzt den Großteil ausgestellt hat.“ Die Schule achte darauf, dass Schüler mit Maskenbefreiung genug Abstand zu den anderen Kindern einhalten. Auch Plexiglasscheiben kämen zum Einsatz.

Ohne Maske fällt der Zugang zu den Kindern leichter

Doch wie steht die Montessorischule generell zum Thema Maskenpflicht? Die Vorschrift sei eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft, sagt Jürgen Schaffrath. „Wir wollen dazu beitragen, dass sie bei uns umgesetzt wird.“ Unter den Schülern gebe es nicht wenige, die nach zwei Wochen Maskenpflicht zu dem Schluss kommen: „So schlimm ist es eigentlich gar nicht.“

Dennoch ist Schaffrath froh, wenn zumindest der Unterricht ab Montag wieder ohne Mundschutz stattfinden kann. Ganz abgesehen von der Belastung für Schüler und Lehrer spiele interaktiver Unterricht in der Montessorischule eine wichtige Rolle: „Ohne Maske fällt dabei der Zugang deutlich leichter.“ Wie Kultusminister Michael Piazolo am Freitag bekannt gab, gilt die Maskenpflicht im Unterricht ab nächster Woche nicht mehr.

