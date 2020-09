vor 2 Min.

Massiver Stau auf der A96: Das war die Ursache

Auf der A96 bei Igling hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Auf der A96 bei Igling staut sich der Verkehr über eine Stunde lang. Was der Grund dafür war.

Nach einem schweren Unfall ist die A96 bei Igling am frühen Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Lindau für gut eine Stunde komplett gesperrt worden. Ein Motorradfahrer musste mit einem Hubschrauber abtransportiert werden.

Nach Angaben der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck fuhr ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu gegen 13.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der Autobahn in Fahrtrichtung Lindau. Zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost staute sich der Verkehr wegen einer Baustelle. Als der Verkehr stockte, fuhr der Kradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf das vor ihm auf der linken Spur fahrende Auto eines 45 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Unterallgäu auf.

Ein Hubschrauber ist im Einsatz

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand laut Verkehrspolizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Aufgrund der Landung des Rettungshubschrauber musste die Autobahn für rund eine Stunde in Richtung Lindau komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu entsprechenden Stauungen und Verkehrsbehinderungen. (lt)

