Mast- und Schotbruch, Paul Piendl

Plus Ein junger Schondorfer erfüllt sich seinen Traum: Trotz Corona startet er zu einer Weltumseglung. Dafür kann man ihm nur viel Glück wünschen, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Der Schondorfer Paul Piendl erlebt gerade ein Stück Freiheit, von dem wir alle nur träumen können: Während er mit seinen Freunden zu einer Weltumsegelung gestartet ist und die erste Etappe bereits hinter sich hat, erwarten uns zu Hause ab dem heutigen Montag noch strengere Corona-Regeln. Paul Piendl ist zu beneiden – in vielerlei Hinsicht. Er hat das erreicht, wovon viele sicherlich träumen – und er kann jetzt erst mal weit weg von allen Pandemiesorgen tatsächlich das Leben genießen und eine Zeit erleben, die ihn sicherlich für immer prägen wird.

Aber man darf dabei nicht vergessen: Der 22-Jährige hat sich diesen Traum auch hart erarbeitet: Zusammen mit seinen beiden Freunden hat er mit viel Energie das Schiff erst mal hergerichtet. Wochen-, ja monatelang wurde geschuftet, geplant und gerechnet, um die richtige Route zu finden. Für dieses Stück Freiheit, dass die drei jungen Männer nun genießen können, haben sie viel investiert. „Wenn ich etwas will, muss ich was dafür tun“ – daran haben sich die drei gehalten, und es ist ihnen zu gönnen und zu wünschen, dass nun tatsächlich alles so verläuft, wie sie es sich vorstellen.

Das Beispiel der Segler macht in Corona-Zeiten Mut

Es geht also auch trotz Corona, dass man sich einen Herzenswunsch erfüllt – und nicht zu vergessen: Die drei haben sich an alle Auflagen gehalten, haben sich nicht leichtsinnig über Regeln hinweggesetzt, nur weil sie jetzt auf Biegen und Brechen ihr Vorhaben ausführen wollen.

Das Beispiel der drei Segler macht Mut: Auch in dieser besonderen Zeit kann man sich Wünsche erfüllen und Freiheit genießen – immer vorausgesetzt, man tut etwas dafür. Auch wenn wir jetzt etwas „tun“, zusammenhalten und trotzdem auf Distanz bleiben, sollten wir uns in absehbarer Zeit wieder über mehr Freiheiten freuen dürfen. Und ansonsten kann man den Schondorfern nur Mast- und Schotbruch – und immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel wünschen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr großer Segeltörn weitergeht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen