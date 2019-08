30.08.2019

Mehr Arbeitslose im Landkreis

Was die Ursache für den Anstieg ist

Für Michael Schankweiler, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Weilheim, ist der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Landkreis Landsberg im August keine Überraschung: „Es handelt sich um die jahreszeitlich typische Entwicklung, die zu einem erheblichen Teil bei der Personengruppe der unter 25-Jährigen auf das Ende des Schul- beziehungsweise Ausbildungsjahres und andererseits auf das in der Sommerpause gedämpfte Einstellungsverhalten der Firmen zurückzuführen ist.“

So ist im Landkreis Landsberg die Zahl der Arbeitslosen im August um 169 auf 1570 Personen gestiegen und beträgt nun 2,4 Prozent (2,1 Prozent im Juli). Das waren 30 Arbeitslose weniger als noch 2018, damals lag die Quote bei 2,5 Prozent. Es meldeten sich in diesem Monat insgesamt 654 Personen neu oder erneut arbeitslos, 133 mehr als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 488 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab.

Gleichzeitig wurden 325 Arbeitsstellen der Agentur für Arbeit in Landsberg neu als offen gemeldet, womit es derzeit 1139 freie Arbeitsstellen in der Region Landsberg gibt. Und so ist Schankweiler auch optimistisch, dass in den Monaten September und Oktober vermehrt gut ausgebildete junge Leute eingestellt werden. „Der nach wie vor hohe Bestand an offenen Stellen ist ein deutliches Indiz dafür.“

Viel Bewegung herrsche noch im Ausbildungsbereich. So gibt es derzeit im Landkreis noch 241 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. Die Zahl der Jugendlichen, die sich seit Oktober 2018 bei der Agentur als Bewerber für einen Ausbildungsplatz gemeldet haben, ist von 848 auf derzeit 44 Personen gesunken. (lt)

