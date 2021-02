vor 27 Min.

Mehr Corona-Infektionen, gesunkener Inzidenzwert: Wie das geht

Zwar sind mehr Bürger im Landkreis Landsberg positiv getestet worden als am Donnerstag, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt aber. Warum das so ist und was der Reihentest im Seniorenheim Theresienbad ergibt.

Von Daniel Weber

Die Zahl der Covid-19-Patienten im Landkreis Landsberg ist im Vergleich zu Donnerstag leicht gestiegen: Statt 120 sind nun 127 Bürger an dem Virus erkrankt, 164 weitere befinden sich als Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne. Trotzdem ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert gesunken und beträgt nur noch 69,8 statt 79,8 am Donnerstag. Der Wert gibt an, wie viele Personen im Landkreis sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.

Landkreis Landsberg: aktuell mehr Infektionen

Dass dieser Durchschnittswert sinkt, obwohl es im Vergleich zum Vortag mehr Infizierte gibt, lässt sich so erklären: Am Freitag vor einer Woche haben sich noch mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt als diesen Freitag. Heute fällt der Freitag vor einer Woche aus der Sieben-Tage Wertung und wird durch den aktuellen Freitag mit einer niedrigeren Infektionszahl ersetzt, also sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert.

Inzidenzwert im Landkreis sinkt

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 2835 positiv auf das Coronavirus getestete Personen im Landkreis Landsberg, 2671 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. Aktuell befinden sich 15 Personen im Zusammenhang mit dem Virus im Landsberger Krankenhaus in Behandlung, davon liegen zwei auf der Intensivstation, einer von ihnen wird dort beatmet. Bis heute gab es 37 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis.

Ein Großteil der Ergebnisse des Reihentests im Kreisseniorenheim Theresienbad Greifenberg sind inzwischen bekannt: Alle Befunde sind bisher negativ. Am Mittwoch war das gesamte Personal und die Bewohner der Einrichtung getestet worden.

