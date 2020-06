vor 18 Min.

Mehr Energie von der Sonne

Eine Nummer größer auf dem Dach

Eine kurze Diskussion hat es im Landsberger Finanzausschuss über das Thema Fotovoltaik auf der geplanten Kindertagesstätte am Reischer Talweg gegeben.

Eigentlich waren nur eine Anlage mit einer Leistung von 14,4 Kilowatt Peak auf einer Fläche von 80 Quadratmetern geplant gewesen. Die Kosten lagen bei 60000 Euro. Wegen Planungsänderungen stand jetzt zur Debatte, eine Anlage mit einer Leistung von 34,4 Kilowatt Peak auf rund 176 Quadratmetern zu bauen und einen Speicher von 26,4 Kilowattstunden. Die Kosten belaufen sich auf 110000 Euro.

Mehr Fotovoltaikfläche zu installieren, fand Anklang. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) fragte sich jedoch, ob man wirklich einen Speicher braucht, das vor dem Hintergrund, dass in einer Kindertagesstätte in der Nacht nur wenig Strom gebraucht werde, so die Annahme auch im Gremium. Weisensee schlug auch vor, auf einen Planer zu verzichten, und sich selbst einen Anbieter zu suchen. Ulla Höß vom Bauamt erläuterte, dass ein Planer für eine Ausschreibung benötigt werde.

Christian Hettmer (CSU) regte an, sich auch frühzeitig Gedanken über ein Nahwärmenetz am Reischer Talweg zu machen. Er verwies darauf, dass neben der Kindertagesstätte auch elf Reihenhäuser entstehen sollen. Letztendlich beschloss man die größere PV-Fläche, will aber beim Speicher noch warten, ob er notwendig ist.

Weitere Entscheidungen aus der Sitzung:

Wegen der Umplanungen wird der Auftrag an das Architekturbüro auf 346000 Euro erhöht und im Bereich Heizung, Lüftung Sanitär auf 140000 Euro.

Vereine konnten während des Lockdowns die Sporthallen der Stadt nicht nutzen. Die Mieten werden für diese Zeit ausgesetzt. (smi)