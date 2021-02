18:44 Uhr

Mehr Fluglärm trotz Corona-Krise

Plus Das Coronavirus sorgt für eine starke Reduzierung des Flugverkehrs. Dennoch bekommen manche Bürger im Landkreis Landsberg sogar mehr Lärm ab als früher. Auch daran ist zum Teil die Pandemie schuld

Von Daniel Weber und Norbert Staub

Weil wegen der Corona-Krise kaum noch geflogen wird, nimmt auch die Lärmbelastung für die Bürger im Landkreis Landsberg ab – so könnte man meinen. Stattdessen berichten aber einige dem LT von mehr Fluglärm als vor der Pandemie. Sprecher der Flugsicherung und der Bundeswehr erklären auf Nachfrage, wie das sein kann.

Wer in der Nähe von Johann Sailer in Scheuring wohnt, hat wenig vom stark gesunkenen Flugaufkommen in der Corona-Krise – dort fliegen derzeit deutlich mehr Flugzeuge als noch vor der Pandemie, hat er festgestellt. „Seit dem ersten Lockdown ist eine Fluglinie hierher gelegt worden“, sagt er. „Sie geht direkt bei uns vorbei und ist gut frequentiert. Die hört man jetzt auch drinnen.“ Vorher habe er nur die Kondensstreifen der Linienflugzeuge am Himmel gesehen, aber sonst kaum etwas von ihnen mitbekommen.

Über dem Landkreis Landsberg fliegen Kampfjets und Passagiermaschinen

Das heißt nicht, dass er keinen Fluglärm gehabt hätte: „Schon zuvor habe ich die Militärflugzeuge gehört“, sagt Sailer. Das sei weiterhin der Fall. „Es ist diese Mehrfachbelastung, die mir zu schaffen macht.“ Zusätzlich flögen noch Militärhubschrauber am Lech ihre Übungen. „Mit Westwind bekommen wir das voll ab. Es sind zwischen ein und vier Hubschrauber, die vormittags und nachmittags da kreisen.“

Warum gerade im Lockdown eine neue Fluglinie über Scheuring eingerichtet worden ist, kann Sandra Teleki von der Deutschen Flugsicherung in München erklären. „Wegen des geringeren Verkehrs durch die Pandemie können wir die Flugzeuge direkter führen“, sagt sie. Wenn der Platz knapp sei, gehe das nicht, weil sich dann die Maschinen auf dem direkten Weg zum Zielflughafen gegenseitig zu nahe kommen würden.

Früher sei die Linie südlich von Landsberg verlaufen. Das Luftverkehrsgesetz sehe aber vor, dass der Luftverkehr sicher, geordnet und flüssig abgewickelt werden soll. Flüssig bedeute auch, dass man die Maschinen nicht ohne Not über Umwege führen soll. „Sonst würden sie unnötig mehr Kerosin verbrennen und mehr CO2 ausstoßen.“

Im Internet lassen sich die Flugbewegungen über dem Landkreis Landsberg gut einsehen - hier ein Übungsflug der Bundeswehr. Bild: Quelle: https://www.flightradar24.com

Mit Linienflügen hat Peter Gerwien aus Kaufering kein Problem. Er berichtet stattdessen von Kampfpiloten, die über dem Ort ihre Kreise ziehen. „Es sind meistens zwei Eurofighter, die Trainingsflüge machen. Teilweise fliegen sie auch noch abends bis 23 Uhr.“ Das habe erst vor etwa zwei Monaten angefangen. „Gerade am Abend fällt es einem schon auf und stört, es ist ein ganz schöner Lärm.“ Bei geschlossenen Fenstern klinge es im Haus so, als ob ein Gewitter im Anmarsch wäre. „Ich habe mich an unseren Bürgermeister in Kaufering gewandt, der hat es anscheinend an die Bundeswehr weitergegeben.“ Von dort habe er eine lange Antwort mit allgemeinen Informationen bekommen, aber nichts Konkretes zu den aktuellen Übungsflügen.

Fluglärm abends über Landkreis Landsberg

„Wir wissen ja, dass der Landkreis Landsberg in einem Gebiet liegt, in dem militärische Übungsflüge stattfinden“, sagt Peter Schmid, der ebenfalls in Kaufering wohnt. In der jüngsten Zeit gebe es aber vor allem abends ungewöhnlich viel Fluglärm von Kampfjets. „Ich bin gerade im Homeoffice, aber tagsüber fällt es mir nicht so auf“, sagt Schmid.

Die Militärflüge seien eine permanente Beschallung über mehrere Stunden. „Um diese Jahreszeit sind natürlich Fenster und Türen zu, man hört es aber trotzdem.“ Es habe aber auch schon schlimmere Phasen gegeben: Vor ein paar Jahren hätten die Flüge eine Zeit lang den ganzen Tag über stattgefunden – „und zwar in einer Lautstärke, dass man zum Teil drinnen das eigene Wort nicht mehr verstanden hat. So ist es momentan nicht.“

Militärflugzeuge sind nicht die einzigen Lärmquellen im Himmel über Landsberg. Bild: Engel (Archiv)

Dass mehr Übungsflüge über Kaufering stattfinden, bilden sich Gerwien und Schmid nicht nur ein: „Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg hat dort vermehrt den Luftkampf geübt“, sagte ein Sprecher des Geschwaders gegenüber unserer Zeitung. Ein Gebiet zwischen dem südlichen Landkreis Augsburg, dem Allgäu und Landsberg sei für diese Übungen zeitweise reserviert worden. Die Piloten des Neuburger Geschwaders simulieren dort mit Eurofightern Angriffe und machen Abfangübungen. Hintergrund sind immer wieder auftauchende Meldungen aus Estland über die Verletzung des dortigen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge.

Bundeswehr übt Luftkampf bei Dunkelheit

Die Kampfjets aus Neuburg übten vor allem nach Einbruch der Dunkelheit: „Diese Übungen dauern meist nicht länger als eine Stunde. Wir machen das vermehrt im Winter, weil wir dann schon ab 17 Uhr Luftkampfübungen im Dunkeln simulieren können und nicht erst nach 22 Uhr wie im Sommer“, so der Bundeswehr-Sprecher.

Er geht davon aus, dass die Übungen, die Anfang der Woche begonnen haben, zum Wochenende abgeschlossen sind. Allerdings gab es auch Beschwerden über Fluglärm tagsüber. „Es kann sein, dass noch andere Bundeswehreinheiten den Luftraum nutzen. Wir üben aber vor allem nach Einbruch der Dunkelheit“, so der Sprecher des Neuburger Geschwaders.

In der übernächsten Woche sollen erneut Luftkampfübungen des Neuburger Geschwaders stattfinden – noch ist aber unklar, ob wieder über unserer Region: „Wir haben mehrere Stellen im Bundesgebiet, an denen wir solche Übungen abhalten können, und versuchen das gleichmäßig zu verteilen, damit nicht immer dieselben den Lärmbelästigungen ausgesetzt sind“, so der Bundeswehrsprecher.

