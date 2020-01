Mehr Geld für die Landsberger Sportvereine

Plus Zwei Vereine wünschen, dass die Hallengebühren gesenkt werden. Das wird abgelehnt, die Stadt zahlt jedoch höhere Zuschüsse.

Auch wenn es die letzte Sitzung des Jahres war, alle Wünsche erfüllte der Landsberger Stadtrat dabei nicht: Kurz vor Weihnachten hatten die FT Jahn und der TSV Landsberg schriftlich darum gebeten, die Hallengebühren für die örtlichen Vereine abzuschaffen oder zumindest um die Hälfte zu senken. Dafür gab es im Stadtrat jedoch keine Mehrheit. Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) präsentierte eine andere Möglichkeit, die Vereine finanziell zu entlasten.

Die Zahlen für den Betrieb

Der Oberbürgermeister trug zunächst einige Zahlen vor: Demnach stehen bei den Sporthallen jährlichen Aufwendungen von 850.000 Euro Einnahmen von knapp 58.000 Euro gegenüber. Die kalkulatorischen Kosten für die einzelnen Hallen schwankten stark und bewegten sich von 20 bis 75 Euro pro Stunde, die Hallengebühren beliefen sich derzeit auf drei Euro pro Stunde.

Riesenauflauf, wenn Halle kostenlos?

Eine völlige Abschaffung der Gebühren lehnte Neuner vor allem aus zwei Gründen ab: Erstens würde dies Probleme bei der Umsatzsteuer erzeugen und zweitens gebe es durch die fehlende Gebühr „keine begrenzende Wirkung mehr“: „Wenn es nichts mehr kostet, werden wir einen Riesenauflauf bekommen“, warnte er. Außerdem müsse dann überlegt werden, die Eishalle ebenfalls kostenfrei zu machen. Neuner bot aber an, den Pro-Kopf-Zuschuss der Stadt für jugendliche Vereinsmitglieder von derzeit 20 im Jahr zu erhöhen. Er wies darauf hin, dass die Stadt derzeit die Sportvereine auf diese Weise mit jährlich 63.000 Euro unterstütze. Neuners Vorschlag ging aber manchen Stadträten nicht weit genug. So sprach sich Felix Bredschneijder (SPD) dafür aus, „den Vereinen entgegenzukommen und 1,50 Euro pro Stunde zu machen“. Schließlich habe die Stadt in den vergangenen Jahren auch erhebliche Überschüsse erwirtschaftet. Christoph Jell (UBV) erklärte, er sei schon immer gegen die Hallengebühren gewesen und verwies auf die Bedeutung von Bewegung und sozialen Kompetenzen gerade für junge Menschen.

Am Ende gab es jedoch weder eine Mehrheit für eine 50-prozentige Gebührensenkung noch für ihre völlige Abschaffung. So stellte der Oberbürgermeister am Ende seinen Vorschlag, die Förderung pro jugendlichem Sportvereinsmitglied von 20 auf 25 Euro im Jahr zu erhöhen, zur Abstimmung. Das wurde einstimmig beschlossen.