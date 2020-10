vor 19 Min.

Mehr Humus für die Äcker im Landkreis

Der Umweltausschuss berät über einen SPD-Antrag. Es werden auch Bedenken geäußert

Die SPD-Kreistagsfraktion will im Landkreis einen Handel mit Humuszertifikaten aufbauen. Über die Idee diskutierte kürzlich der Umweltausschuss des Landkreises. Neben viel Zustimmung gab es auch Zweifel an dem Vorhaben.

Tom Weseloh, Geschäftsführer der Firma Positerra aus Rosenheim, stellte das Konzept seines Unternehmens vor. Er hob die Bedeutung eines hohen Humusgehalts im Boden heraus. „Humus speichert viermal so viel Kohlendioxid wie Kohlenstoff und doppelt so viel wie die Atmosphäre. Er macht den Boden fruchtbarer und dieser kann zudem mehr Wasser speichern und es kommt weniger zu Erosionen des Bodens.“

Die Grundidee seines Unternehmens ist, Humuszertifikate an umweltbewusste Firmen zu verkaufen. Diese zahlen je verbrauchte Tonne Kohlendioxid 35 bis 50 Euro, davon würden 30 Euro an die Landwirte weitergereicht als Entschädigung, so Weseloh. Zudem erhalten die teilnehmenden Landwirte eine fachliche Beratung. Zu Beginn werden Bodenproben genommen, um dessen Zusammensetzung festzustellen, und dann Handlungsempfehlungen ausgesprochen, so der Geschäftsführer. „Unser Ziel ist es, die regenerative Landwirtschaft zu stärken. Der konventionelle Anbau ist für unser Klima und unsere Gesundheit, zugespitzt formuliert, nicht mehr tragbar.“

Kreisrat Johann Drexl ( CSU), zugleich Biolandwirt und Kreisobmann des Bauernverbands, begrüßte die Idee grundsätzlich. Er machte aber auch auf ein Problem aufmerksam: „Viele Flächen sind verpachtet. Dann ist immer die Frage, ob der neue Pächter dann weiterhin mitmacht.“ Und ein weiterer Punkt sei entscheidend, damit der Humusaufbau gelinge, betonte er: die Fruchtfolge auf den Äckern.

Kreisrätin Susanne Futterknecht (Grüne) erkundigte sich, warum nur Unternehmen die Zertifikate erwerben können, nicht aber Privatpersonen oder staatliche Institutionen. Letztere könnten sich durchaus beteiligen, so Tom Weseloh. „Bei Privatpersonen lohnt es sich nicht. Ein einzelner Mensch verbraucht nur etwa zehn bis elf Tonnen Kohlendioxid im Jahr.“ Peter Friedl (Grüne) erkundigte sich, wie genau die Erfolgskontrolle erfolge. Es würden von einem externen Dienstleister zu Beginn Bodenproben genommen, um den Humusanteil zu ermitteln. Diese Punkte würden per GPS festgelegt, um nach drei bis fünf Jahren an denselben Stellen wieder messen zu können. Vorbild für das Konzept sei die steirische „Ökoregion Kaindorf“. Laut Weseloh machen dort Landwirte mit einer Gesamtfläche von 2000 Hektar bei dem Projekt mit.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) sagte am Ende der Sitzung, dass aufgrund der großen positiven Resonanz im Ausschuss Mittel im Haushalt 2021 für das Projekt eingestellt werden. Die Beratungen über den Haushalt stehen noch an. „Es geht jetzt im nächsten Schritt um die fachliche Prüfung und die Festlegung der Rahmenbedingungen“, so der Landrat. (lt)

