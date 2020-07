vor 52 Min.

Mehr für Tagesmütter

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt eine Erhöhung der Elternbeiträge im Landkreis

Immer mehr Eltern in Bayern geben ihre Kinder in die Obhut von Tagesmüttern oder Tageseltern. Vor allem Kinder unter drei Jahren werden auf diese Art in den eigenen vier Wänden oder in angemieteten Räumen betreut. An den Kosten für diese Betreuung beteiligen sich unter anderem die Eltern. Wie hoch diese Beteiligung künftig im Landkreis Landsberg ausfällt, darüber wurde im Jugendhilfeausschuss des Kreistags diskutiert.

Die Kosten eines Betreuungsplatzes in Kindertagespflege werden in der Regel von Land, Kommune und Eltern getragen. Um eine staatliche Förderung zu erhalten, ist es erforderlich, dass der Elternbeitrag auf die maximal eineinhalbfache Höhe des staatlichen Anteils begrenzt wird. Der Basiswert wird neu angeglichen, wenn sich die Personalkosten ändern. Zum 1. September 2020 werden die Tagespflegeentgeltsätze für die Tagespflegepersonen erhöht. Das sei einer der Gründe, warum im Landkreis die monatlichen Elternbeiträge angehoben werden, sagt Cornelia Lang vom zuständigen Sachgebiet im Landratsamt.

Beim monatlichen Elternbeitrag handelt es sich laut Cornelia Lang um den absoluten Fixkostenpreis für Eltern. Weitere, zusätzliche Zahlungen, etwa für Mittagessen, Spiele oder Material, entstünden nicht. Der Elternbeitrag sei bei jeder öffentlich geförderten Tagespflegeperson im Landkreis identisch. Letztmals sei der Elternbeitrag vor vier Jahren angepasst worden.

In der Sitzung wurden die neuen Beiträge vorgestellt. Wer etwa sein Kind mehr als fünf bis zehn Stunden pro Woche, ein bis zwei Stunden am Tag, betreuen lässt, zahlt monatlich 93 Euro. Liegen die Betreuungsstunden pro Woche bei 25 bis 30 Stunden und die tägliche Betreuungszeit bei fünf bis sechs Stunden, werden 281 Euro fällig.

Endgültig über die Erhöhung der Elternbeiträge beschließen muss der Kreistag. Der Jugendhilfeausschuss sprach die Empfehlung aus, die vom Amt für Jugend und Familie vorgelegte Erhöhung anzunehmen. (wu)

