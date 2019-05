vor 51 Min.

Meilenstein im Erwerbsleben

Hunderte Azubis treten zu Prüfung an

Am heutigen Dienstag beginnen für 267 Auszubildende im Landkreis die Abschlussprüfungen, wie die IHK für München und Oberbayern mitteilt. An den ersten beiden Tagen stehen die schriftlichen Abschlussprüfungen für 166 Prüflinge in kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm. Dazu gehören zum Beispiel Kaufleute im Einzelhandel und Kaufleute für Büromanagement. Ab dem 14. Mai folgen die Prüfungen in technischen Berufen. In ihnen stellen 101 Absolventen ihr Wissen unter Beweis, darunter angehende Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker.

Prüfungsort ist die Berufsschule. Die schriftlichen Prüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert. Um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Azubis ab Juni noch mündliche oder praktische Prüfungen meistern. Die IHK steht in Oberbayern für rund 60 Prozent aller Lehrverhältnisse. (lt)

