Meister und Jaenicke geehrt

Was den Förster und den Schauspieler eint

Der Kauferinger Dr. Georg Meister ist von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber mit der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt sowie den Verbraucherschutz ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung erhielt auch der Schauspieler Hannes Jaenicke, der in Utting wohnt.

„Das Schicksal unserer Wälder im Klimawandel beschäftigt uns intensiv“, sagte der Umweltminister in der Laudatio für Oberforstdirektor i. R. Dr. Georg Meister, der im vergangenen Jahr bereits den Deutschen Alpenpreis bekommen hatte (LT berichtete). Es gelte, den Wald mit neuen Konzepten zukunftsfest zu machen, so Glauber. Und Meister habe dies schon früh als seine Lebensaufgabe erkannt. Konsequenterweise sei Meister in seinen zwei Jahrzehnten als Chef des Forstamts Berchtesgaden von Anfang an für ganzheitlichen Naturschutz im Wald eingetreten. 1973 sei Meister zum Chefplaner des Nationalparks berufen worden und damit einer seiner Gründerväter. Sein „Meisterstück“ habe er mit der Schutzwaldsanierung unter anderem an der Weißwand abgeliefert – sie sei international Vorbild.

Geehrt wurde auch der Schauspieler und Filmemacher Hannes Jaenicke. Er setze sich auch aus innerster Überzeugung für eine intakte und gesunde Umwelt ein, so der Minister. Mit insgesamt neun Dokumentarfilmen habe er die Finger in die Wunde gelegt, Zusammenhänge zwischen Umweltzerstörung, Artensterben und unserem Konsumverhalten aufgedeckt. (lt)

