Ministerpräsident Söder kommt zum Ascher Bezirksmusikfest

Der Ministerpräsident besucht die Fuchstalgemeinde im Juni. Das Fest dauert vier Tage.

Von Andreas Hoehne

Einen Knaller gab der Vorsitzende des Ascher Musikvereins Robert Mayer beim Jubiläumskonzert seiner Kapelle bekannt. Vor den 300 Besuchern in der Fuchstalhalle teilte er mit, dass Ministerpräsident Markus Söder das Bezirksmusikfest in Asch besuchen wird.

Söder kommt zum Festumzug

Er will am Sonntag, 2. Juni, gegen Mittag beim Gemeinschaftschor und beim anschließenden Festumzug durch das Dorf dabei sein. Die Veranstaltung, die unter dem Motto "Blasmusik ist Heimat" steht, beginnt am Donnerstag, 30. Mai und dauert vier Tage.

