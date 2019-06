16:08 Uhr

Ministerpräsident beweist Taktgefühl beim Bezirksmusikfest

Gab beim Bezirksmusikfest in Asch den Takt an: Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

Markus Söder fühlt sich in Asch beim ASM-Bezirk 5 wohl und dirigiert eine Gesamtkapelle. Was er am Sonntagnachmittag noch alles erlebte.

Von Dieter Schöndorfer

„Das Beste an Bayern, das seid ihr“. Wenn Ministerpräsident Markus Söder so etwas von einem Aussichtspodest den Musikern und Musikern des 62. Bezirksmusikfests in Asch entgegenruft, dann fällt das dort auf fruchtbaren Boden. Auch wenn der erste Politiker und Landesvater des Freistaats bei prächtigem Fest-Wetter ein wenig verspätet eintrifft, nimmt er sich umso mehr Zeit, um sich im Kreise der Bezirksmusiker ein wenig vom Politikalltag zu entspannen.

Die Profis hatten Klappstühle mitgebracht

Und sein Publikum war zahlreich gekommen, um nicht nur Blasmusik, sondern den Ministerpräsidenten in Begleitung zahlreicher Vertreter aus Lokal-, Regional, Landes- und auch Bundespolitik einmal aus nächster Nähe mitzuerleben. Die Profis unter ihnen hatten gar Klappstühle mitgebracht, um unter der prallen Sonne über dem Landkreis auch Momente der Rast genießen zu können.

Im schönsten Land der Welt

Den ersten Applaus der Teilnehmer des Bezirksmusikfests verdiente sich Markus Söder mit der Bemerkung: „Wir leben hier im schönsten Land der Welt, in Bayern.“ Denn dort gebe es neben der Natur auch die Kultur und beides gehöre eng zusammen. Mit dem Verweis auf seine jüngsten Staatsgäste, den Vize-Premier Chinas und das hoheitliche Paar aus Großbritannien, Prinz Charles und Camilla, Duchess von Cornwall, verriet er, dass die wie viele andere seiner Gäste stets auch Blasmusik hören wollen.

Vom Besuch des Landesvaters begeistert

„Es ist gut, dass er sich einmal bei uns sehen lässt“, war nicht nur ein Fahnenträger vom Besuch des Landesvaters begeistert. Zahlreiche Handys wurden in die Höhe gereckt, als Markus Söder auf der Tribüne nach vorne trat, um charmant die Herzen der Blasmusiker und Musikerinnen zu erobern. Er sei stolz, so Söder, Teil einer „interkulturellen Veranstaltung“ zu sein. „Auf oberbayerischem Boden mit dem Schwaben-Hymnus empfangen zu werden“ nähre bei ihm die Hoffnung, vielleicht auch einmal einen Frankenmarsch hören zu können. Dabei war das erste Stück nach seiner Ankunft immerhin der Coburger Marsch.

Spielt lieber vom Blatt

Die Herausforderung, den Gemeinschaftchor selbst zu dirigieren, meisterte er mit dem ihm eigenen Taktgefühl, wenngleich er die Musiker zuvor bat: „Achtet nicht so sehr auf mich und spielt lieber vom Blatt.“ Anschließend ließ er sich zur Haupttribüne in die Ortsmitte kutschieren und genoss von dort den großen Festumzug der Musiker durch Asch.

Themen Folgen