11:00 Uhr

Missionsbenediktiner: Vor 60 Jahren berufen

Fünf Missionsbenediktiner in St. Ottilien feiern ihr Jubiläum.

Fünf Missionsbenediktiner haben jetzt ein nicht alltägliches Professjubiläum gefeiert. Jeder von ihnen blickt auf mindestens 60 Jahre seiner Berufung zurück. Im Rahmen einer feierlichen Messe dankte Erzabt Wolfgang Öxler den Mitbrüdern für die Treue ihrer Berufung und gedachte der verstorbenen Mitprofessen.

Vielen Menschen begegnet

„Danke, dass ihr 60 Jahre lang euer Versprechen gehalten habt und es mit Leben und Liebe füllen konntet. Gott hat euch berufen, im Blick auf die Auferstehung ein weites Herz zu bekommen.“ Dabei stellte er die rhetorische Frage: Wie vielen Menschen seid ihr in diesen 60 Jahren wohl begegnet und konntet sie trösten und ihnen Mut machen?“

Vor zusammen 1958 Jahren haben Pater Beda Hornung, Pater Martin Trieb, Bruder Gerold Sirch und Bruder Robert ihre Ordensgelübde abgelegt. Pater Andreas Hug feierte in Tansania gar sein sein 65. Jubiläum. Pater Beda Hornung, geboren 1937, wurde 1963 zum Priester geweiht und war Missionar in Güigue (Venezuela). Jetzt geht er der Seelsorge nach und arbeitet im Exerzitienhaus Kloster Jakobsberg in Rheinhessen mit.

In der Küche und in der Druckerei

Pater Martin Trieb, geboren 1935, wurde ebenfalls 1963 zum Priester geweiht und ist Seelsorger und Klosterfotograf. Er hat eine Medienarbeitstelle in der Erzabtei, ist Seelsorger und Pfarreiaushilfe. Bruder Gerold Sirch, geboren 1939, war früher Koch in der Klosterküche und ist heute in der Hausmeisterei tätig. Buder Robert Stöckl, geboren 1938, war früher Setzer in der Klosterdruckerei und Mitarbeiter im Prokura-Lager. Jetzt arbeitet er in Küche und im Refektorium mit.

Pater Andreas Hug, geboren 1931, wurde 1958 zum Priester geweiht, war Missionar und arbeitet in der Pfarrei in Uwemba in Tansania.

Themen Folgen