vor 39 Min.

Mit 67 Jahren ging er zum ersten Mal ins Fitnessstudio

Albert Birkner ist 90 Jahre alt trainiert viermal in der Woche. Die Ski hat er vor nicht allzu langer Zeit in die Ecke gestellt.

Von Silke Feltes

Mit 67 das erste Mal ins Fitnessstudio, mit knapp 70 eine Atlantiküberquerung im Segelboot, zum 80. ein Gleitschirmflug. Und als Albert Birkner sich zum 90. einen Fallschirmsprung aus 3000 Metern Höhe wünschte, streikte seine Frau. „Wenn ich zurückkäme, hätte sie die Schlösser ausgewechselt, hat sie gedroht und dann habe ich nachgegeben.“ Albert Birkner lacht verschmitzt, auch wenn er es jetzt ruhiger angehen lassen möchte: „Lange Reisen nur noch, wenn mein Herzprofessor mitkommt.“

Für Sport hatte er früher keine Zeit

Seit genau 23 Jahren, genau genommen seit der Rente, geht der 90-Jährige viermal die Woche ins Fitnessstudio Zendo in Kaufering. Dreimal trainieren, einmal in der Salzgrotte entspannen. Er steht auf, als ob er zur Arbeit gehen würde, verbringt den Vormittag im Studio, trifft sich um halb Zwölf mit befreundeten „Herren“ zum Weißbier im Hotel Rid gegenüber vom Bahnhof Kaufering und wenn er dann nach Hause kommt, hat seine Frau das Essen fertig. „Ohne Fitnessstudio wäre mir langweilig, ich hab ja kein Hobby, ich habe nur gearbeitet.“

Ein bewegtes Leben liegt hinter ihm. Er hat „gut gelebt, viel verdient und viel ausgegeben“, wie er es zusammenfasst. 1928 fährt seine Mutter zur Geburt ins heimische Landshut, groß wird der Junge mitten in München hinterm Rathaus. Mit 14 beginnt er eine Lehre als Kellner im Münchner Luxushotel Regina Palast.

Mit 16, mitten im Krieg, wird er als FLAK-Helfer nach Dachau geschickt. Nach dem Krieg beschließen er und 15 seiner Kellnerkollegen, nach Australien auszuwandern. Acht Jahre arbeitet Albert Birkner als Zugführer im Bundesstaat New South Wales. „Wir sind damals in Lederhosen in Sydney angekommen, da haben sie nicht schlecht gestaunt.“

Bis vor zwei Jahren fuhr er noch Ski

Er wäre dort geblieben, aber seine Frau hatte Heimweh nach München und so gingen sie 1960 zurück. Wieder kommt ein neues Arbeitsfeld. Albert Birkner arbeitet sich bis zum Abteilungsleiter in einer Münchner Datenverarbeitungsfirma hoch. Er lernt den ehemaligen Waffenlobbyisten und Strauss-Vertrauten (und später wegen Steuerhinterziehung verurteilten) Karlheinz Schreiber kennen und arbeitet fortan an als Prokurist für dessen Kauferinger Straßenmarkierungsfirma Bayerische Bitumen-Chemie.

In dieser Zeit ist Birkner weltweit unterwegs, „ich glaube, es gibt keine Großstadt der Welt, die ich nicht gesehen habe“. Er arbeitet viel, an Sport ist nicht zu denken. Erst als er mit seiner zweiten Frau 1973 nach Kaufering zieht (auch Schreiber lebt dort), beginnen die beiden Tennis zu spielen (seine 79-jährige Frau spielt bis heute). Jeden Winter fährt er – so oft es geht – in Tirol Ski. Vor zwei Jahren hat er damit aufgehört, „ich fahr‘ ja immer viel zu schnell und zuletzt haben die Knie doch arg gewackelt“.

100 Jahre will er auf jeden Fall werden

Im Zendo bekommt Albert Birkner alle vier Monate ein neues Trainingsprogramm von seinem Lieblingstrainer Bernd Fuchs und fühlt sich sowohl zu Hause als auch im Fitnessstudio „wunderbar bemuttert“.

Sein derzeit größtes Problem: Seit 20 Jahren wiege er 75 Kilo. Doch zum 90. Geburtstag habe er drei Tage gefeiert und dabei fast fünf Kilo zugenommen. Die wieder runter zu bekommen, sei verdammt schwer, er habe schon überlegt, eine neue Waage zu kaufen. Aber zum Abnehmen bleibt ihm noch viel Zeit, denn seinen 100. Geburtstag will Albert Birkner unbedingt noch feiern.

