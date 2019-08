vor 50 Min.

Mit Dominikus das Brot teilen

Dominikanerinnen feiern Ordensgründer

Zum Fest des heiligen Dominikus, ihres Ordensgründers, hatten die Landsberger Dominikanerinnen Freunde und Förderer ins Kloster an der Münchener Straße eingeladen. Ihr gemeinsamer Wunsch war es, mit ihnen einen Festgottesdienst zu feiern und daran zu erinnern, dass ihr Schutzpatron vor über 800 Jahren im französischen Prouille das erste Frauenkloster gegründet hat. Aber auch, um nach dem Gottesdienst beim „Abend der Begegnung“ die über Jahrzehnte hinweg praktizierte gemeinsame Verbundenheit zu feiern.

Der Dominikanerpater Dr. Karl Meyer war aus Hamburg angereist, um den Festgottesdienst zu zelebrieren. Daraus die Kernbotschaft seiner Predigt: „Wir sollten zu einer wirklichen Geistlichkeit kommen, die die Realität unseres Lebens aufnimmt und auch von Gottes Geist erfüllt ist.“

Im Gedenken an das Brotteilen ihres Ordensgründers schenken die Landsberger Dominikanerinnen ihren Festgästen seit jeher am Patronatsfest ein Brotlaibchen. Auch diesmal hatte Schwester Michaela mit ihren Mitarbeiterinnen rund hundert Brote gebacken und in Körben vor den Altar gelegt. Dort spendete Pater Karl Meyer diesen Gaben den kirchlichen Segen, bevor sie von den Schwestern an die Gläubigen weitergereicht wurden. (her)

Themen Folgen