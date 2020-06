vor 23 Min.

Mit Fiffi durch die Stadt

Die Landsberger Gästeführer sind wieder unterwegs

„Wir gehen ins Hexenkammerl, aber maximal mit 20 Personen“, sagt Sieglinde Soyer. Stadtführungen sind seit Mitte Juni wieder möglich und auch die Landsberger Gästeführer sind wieder mit ihren Themenführungen unterwegs. Ein Blick ins Programm.

In der Holocaust-Gedenkstätte hat vergangenen Sonntag bereits die erste Führung stattgefunden und die Nachfrage war so hoch, wie sie Manfred Deiler von der Europäischen Holocaust Gedenkstätte Stiftung noch nie erlebt hat. Normalerweise meldeten sich vielleicht 15 Personen an und direkt zur Führung kämen noch ein paar dazu. Diesmal hätten sich 57 angemeldet und es seien noch 20 so dazugekommen. „Wir haben die Führung geteilt.“ Und die nicht Angemeldeten seien auf später verschoben worden. Die Gruppen hätten Mundschutz getragen, nur die Referenten nicht, damit die Reden verständlich sind.

Abstand ist natürlich auch im zur „Hexenkammer“ umfunktionierten Vereinsraum der Gästeführer in der Schlossergasse gefragt, darum auch die Begrenzung auf 20 Personen. Normalerweise sind es an die 30 Personen, wie Sieglinde Soyer erzählt. Der ursprünglich im Programm befindliche Termin vom 4. Juli wird laut Sieglinde Soyer nicht eingehalten, sondern auf 1. August verschoben. Soyer ist Vorsitzende des Vereins „Landsberger Gästeführer am Lechrain“, in dem eine Reihe selbstständiger Gästeführer zusammengeschlossen sind.

Wegen der Pandemie sind für die Gästeführer nicht nur feste Termine wie beispielsweise die Muttertagsführung ausgefallen. Sieglinde Soyer erzählt, dass auch private Gruppenbuchungen für weitere Themenführungen zurückgezogen wurden. „Alles abgesagt.“ Alleine bei ihr seien es rund 20 Veranstaltungen.

Der Verein versucht jetzt, das Angebot so weiterzuführen, wie es im Terminplan gedacht war. Sieglinde Soyer kann aber nicht sagen, wann die Führung „LudwigI – Landsberg – Lola Montez“ mit Konrad Federl oder „Literatur und Schmankerl“ mit Sigrid Knollmüller, die im Mai und Anfang Juni ausfielen, nachgeholt werden. „Das ist noch offen.“ Beides sind übrigens neue Themenführungen, ebenso wie „Wittelsbacher und Welfen Familiengeschichte“, die Soyer als zusätzliches Thema neu anbietet. Unter diesem Angebot verschiedener Gästeführer, für das keine festen Termine genannt sind, finden sich Führungen zu den Landsberger Gärten, Handwerkerführungen oder auch das Thema „mit Fiffi durch die Stadt“ oder kindgerechte Touren.

Das Interesse an der Holocaust-Führung war zwar groß, für die bereits terminierten Führungen sind die Anmeldungen bei Sieglinde Soyer eher verhalten. Sie glaubt aber auch, dass es noch nicht so bekannt sei, dass Führungen wieder möglich sind.

Ansonsten geht es im Programm weiter wie im Jahresflyer, der auch im Schaukasten in der Schlossergasse aushängt, angekündigt: Am Sonntag, 28. Juni, findet ab 15 Uhr die Führung „Von Burgen, Rittern und Rechtlosen“ mit Jürgen Mayer statt (auch 25. Oktober). Am 15. August und 19. September heißt es mit Sieglinde Soyer wieder „ab ins Mittelalter“ und mit der Stadthexe Amalie geht es am 1. August und 17. Oktober durch die Nacht. In der Holocaust-Gedenkstätte führt Alfred Platschka wieder am 20. September und Dagmar Kübler informiert am 4. Oktober über die Pest in der Stadt. Die Ritter im Advent sind auf 28. November terminiert und mit Alfred Platschka zu erleben. (smi)

