Mit dem Motorrad nach New York

Von ihrer Tour von Halle an der Saale bis nach New York mit russischen Seitenwagenmaschinen berichteten (von links) Kaupo Holmberg, Efy Zeniou und Regisseur Daniel von Rüdiger im Olympia Kino in Landsberg.

Fünf Kunststudenten wollen mit russischen Seitenwagenmaschinen auf dem Landweg von Halle in die US-Metropole reisen. Was sie dabei erlebt haben, erzählen sie im Olympia-Kino

Von Romi Löbhard

Mit alten russischen Seitenwagenmaschinen, mit nur wenigen technischen Kenntnissen, ohne ordentliche Landkarten von Halle an der Saale aus auf dem Landweg nach New York: Auf so eine irre Idee können eigentlich nur Künstler kommen. Erst 10000 Kilometer Landweg Richtung Nordosten, dann 80 Kilometer Seeweg Beringstraße und schlussendlich von Alaska aus quer durch Nordamerika bis zum Big Apple. Fünf Kunststudenten aus drei Ländern waren es, die sich diese Verrücktheit ausdachten und dafür zum Kollektiv „leavinghomefunktion“ zusammenschlossen. Sie haben die Tour selbst filmisch dokumentiert und jetzt im Olympia Kino in Landsberg vor Publikum vorgestellt.

Am Ende hatten sie 500 Stunden Material, das mit Regisseur Daniel von Rüdiger gesichtet und auf knapp zwei Stunden komprimiert und mit stets passender Musik (Komponist Daniel von Rüdiger) unterlegt wurde. Das Ergebnis, dazu Regisseur und mit Kaupo und Efy zwei der Abenteurer waren jetzt im Olympia Kino zu sehen und zu hören. 2014 starteten Anne Knödler, Elisabeth Oertel, Efy Zeniou, Kaupo Holmberg und Johannes Fötsch das Wagnis. Sie schafften vier alte „Ural 650“, russische Seitenwagenmaschinen, an, stopften einen der Beiwagen mit solchen Ersatzteilen voll, von denen sie glaubten, dass sie diese benötigen könnten, deckten sich mit Essen und weiteren Notwendigkeiten ein. Zur Finanzierung war der gesamte Hausrat verkauft worden.

Von Halle ging es nach Georgien, wo Kaupo eingesammelt wurde. Er hatte keinen Motorradführerschein, erfuhren die Kinobesucher zu Beginn, hat die Prüfung aber in ein paar Minuten erfolgreich absolviert. Efy wiederum „wollte eigentlich nur bis in die Türkei mitfahren“, erzählt sie selbst, ist aber dabei geblieben. Planung? Nicht allzu viel, das war aber auch gut so. Denn die Reise brachte jede Menge Pannen und Unwägbarkeiten mit sich. 25 Kilometer nach dem Start war bereits eine erste Reparatur fällig - bis zum Ziel sollten sich 972 Breakdowns angesammelt haben. „Unser Tagesablauf war in den Händen des Zufalls.“

Andere Abenteurer schließen sich an, fahren ein paar Wochen lang mit. Die vielen Pannen brachten es mit sich, dass das Quintett jede Menge Menschen unterschiedlichster Charaktere kennenlernte. „Das hat uns motiviert weiterzufahren.“ Eines habe sich dabei stets durchgezogen: „Die Leute waren freundlich, hilfsbereit und großzügig.“ Da gab es schon mal eine Tasche voll Fisch oder Kaffeeklatsch bei einer alten Dame. Im sibirischen Bilibino interessierte sich sogar das regionale Fernsehen für die Fünf. Die Kontakte ergaben sich so gut wie immer über die Ural 650. „Dieses Motorrad ist überall bekannt, hat viele Fans und Liebhaber.“ So gab es meist keine Probleme, wenn mal wieder ein Ersatzteil beschafft werden musste. Eine „Abkürzung“, von der ihnen alle abgeraten hatten, dauerte viel länger als berechnet. Und zu allem Überfluss lief auch noch das Visum für Russland ab. Der Trip wurde unterbrochen.

Motorräder und ihre Fahrer flogen für ein Jahr nach Kanada. Dank Arbeitsvisum konnte dort gearbeitet und mit dem Verdienst die Reisekasse wieder aufgefüllt werden. Zurück in Russland wurde ein zweites Set Motorräder angeschafft und sich auf den 4000 Kilometer langen Weg zur Beringstraße gemacht. 1700 Kilometer davon waren sie auf dem Fluss Kolyma unterwegs, hatten dafür ein riesiges Floß gebaut. Irgendwann war dann doch Schluss, Panne 654 hatte den Abenteurern den Zahn gezogen. Mit einer Propellermaschine ging es nach Alaska. Nach 38000 Kilometern Fahrt, unzähligen verbrauchten Verschleißteilen und 250 Kilo verspeister Schokolade war das Ziel erreicht. Würden sie ein solches Wagnis ein zweites Mal eingehen, wurden Efy und Kaupo nach dem Film gefragt. „Mit dem Wissen, was wir heute über die Reise haben, eher nicht.“ Beide glauben, dass es besser ist, nichts von all den Strapazen vorher zu wissen.

