14:05 Uhr

Mit drei Gramm Klebstoff einen Lkw anheben

Freude beim Industrieklebstoffhersteller Delo. In Schöffelding wurde ein Weltrekord aufgestellt.

Der Weltrekord für das schwerste mit Klebstoff gehobene Gewicht geht in den Landkreis Landsberg. So lief der Versuch bei Delo in Schöffelding ab.

Von Dominic Wimmer

Klebstoffhersteller Delo hat den Weltrekord für das schwerste mit Klebstoff gehobene Gewicht geknackt. Die neue Bestmarke von 17,5 Tonnen wurde am Freitag offiziell von Guinness World Records anerkannt und liegt sieben Prozent über dem alten Rekord. Das teilte das Unternehmen mit.

"Dass die Hightech-Klebstoffe von Delo halten, setzen die Kunden des international erfolgreichen Unternehmens aus Windach mit Recht voraus. Gleichzeitig ist die außergewöhnliche Festigkeit auch eine Eigenschaft, die alle Anwender fasziniert", heißt es in der Mitteilung. Um zu zeigen, dass Delo nicht nur die vermutlich schnellsten und vielseitigsten Klebstoffe der Welt bietet, sondern auch die stärksten, hat das Unternehmen sich der Herausforderung Weltrekord gestellt und eine neue Bestmarke gesetzt.

So lief der Versuch ab

Für den Weltrekordversuch wurde mit nur drei Gramm Klebstoff ein 17,5 Tonnen schwerer Lkw von einem Kran auf einen Meter Höhe gehoben. Das gesamte Gewicht hing dabei für eine Stunde an einem verklebten Aluminium-Zylinder mit einem Radius von gerade einmal 3,5 Zentimetern. Das entspricht dem Durchmesser einer Getränke-Dose. Mit der neuen Bestmarke liegt Delo sieben Prozent über dem bisherigen, offiziellen Rekord von 16,3 Tonnen.

Neben den rund 600 DELO-Mitarbeitern freuten sich auch Bernhard Lachner (Landratsamt Landsberg) und Richard Michl (Bürgermeister Windach), die den Rekordversuch als Zeugen begleiteten, über den Erfolg des Mittelständlers. Auch ein Sachverständiger sowie eine offizielle Rekordrichterin von Guinness World Records waren vor Ort, um den Rekord zu bestätigen.

Der Klebstoff kommt in der Automobilbranche zum Einsatz

„Wir haben es geschafft“, sagt Sabine Herold, Geschäftsführende Gesellschafterin von Delo, stolz. „Dabei ist das großartige Ergebnis ein absoluter Teamerfolg, der auch zeigt, wie wir täglich arbeiten. Wenn wir uns ein Ziel setzen, lassen wir nicht locker, bis wir eine Lösung gefunden haben“, so Herold. Bei dem extra für den Rekordversuch entwickelten stärksten Klebstoff der Welt handelt es sich um einen hochtemperaturbeständigen Delo Monopox. Die einkomponentigen, warmhärtenden Epoxidharzklebstoffe dieser Produktgruppe sind laut Unternehmen bekannt für ihre hohen Festigkeiten und kommen in Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Maschinen- und Anlagenbau zum Einsatz. Elektromotoren von E-Autos sind beispielsweise ohne diese Klebstoffe nicht vorstellbar.

