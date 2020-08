00:33 Uhr

Mit einer App auf digitale Schnitzeljagd

Neues Infomaterial soll die Geschichte Landsbergs spielerisch näher bringen

Das Team der Tourist-Information Landsberg hat gemeinsam mit dem Kulturbüro neue Broschüren erstellt, die das bereits bestehende Informationsmaterial ergänzen. Interessierten sollen Stadtgeschichte und Ausflüge in die Region so noch nähergebracht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Broschüren richten sich nicht nur an Touristen, die in der Region Urlaub machen, sondern auch an Bürger der Stadt.

Die Broschüre „Stadtrundgang – Ein Rundgang durch das historische Landsberg am Lech“, die zwei Euro kostet und im kommenden Jahr auch in mehreren Fremdsprachen erscheinen wird, informiert auf 38 Seiten über Kunst, Kultur und Geschichte der Stadt. Die Beiträge wurden laut Pressemitteilung in Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Stadtführerin geschrieben. Die Broschüre „Entdecke Landsberg – Ein Stadtführer (nicht nur) für Kinder“ bereitet die Stadtgeschichte so auf, dass sowohl Kinder, als auch die ganze Familie dazu animiert werden, die Stadt zu erkunden.

Der Stadtführer geht auf besondere Geschichten ein, die sich mit einzelnen Häusern verknüpfen. Es werden Sagen, Legenden und Mythen berichtet, die die Geschichte der Stadt besonders für die Kleinen lebendig machen sollen. Auch Freizeittipps sind in dem Heft zu finden. Die Broschüre ist ebenfalls für zwei Euro in der Tourist-Information erhältlich.

Der Stadtführer für Kinder wird durch die App „Actionbound“ und den dazugehörigen Flyer „Wo ist die Amtskette? Haltet den Dieb!“ ergänzt. In einer digitalen Schnitzeljagd helfen die Spieler dem Diener Johann und dem Nachtwächter Max, die gestohlene Amtskette des Bürgermeisters wiederzufinden. Während der Suche lösen sie Rätsel, die ihnen auf spielerische Weise Informationen über die Stadt und ihre Geschichte vermitteln. Am Ende des Spiels sollte die Amtskette sein und die Spieler erwartet ein Finderlohn in der Tourist-Information.

Ebenfalls neu erschienen sind eine Radkarte und eine Wanderkarte für die Region Ammersee-Lech. Die dargestellten Routen sind ausgeschildert und eignen sich insbesondere für Tagesausflüge. (lt)

