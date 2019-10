vor 3 Min.

Mit zehn Schleppern zur Bauerndemo

Plus Landwirte aus dem Landkreis Landsberg fahren zur Demo nach München. Was sie an der Agrarpolitik besonders ärgert.

Von Stephanie Millonig

Michael Sanktjohanser kam am Dienstag zwar nicht mehr rechtzeitig zur Bauerndemo auf den Odeonsplatz. Es gab für ihn kein Durchdringen zum Odeonsplatz. Er stand im Stau. Warum er und seine Kollegen gegen die Agrarpolitik protestieren.

Der Landwirt aus Oberbergen ist jedoch froh, sich mit einem guten Dutzend anderer aus dem Landkreis aus den Weg gemacht zu haben. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Facebookgruppe „Land schafft Verbindung“, auf der sich in kürzester Zeit mittlerweile 17.000 Landwirte eingetragen haben. Über Gilching ging‘s nach München „Wir waren mit einer Gruppe von zehn Traktoren da, erzählt der 29-Jährige. Sanktjohanser ist Vorsitzender der Jungbauernschaft im Landkreis und betreibt einen Milchviehbetrieb mit Biogas. Um 8.30 Uhr habe man sich in Landsberg getroffen und sei über Gilching nach München gefahren. „In Gilching war der Treffpunkt-West für uns, und Landwirte aus Mindelheim und Memmingen.“ Auf dem Weg hätten viele Passanten den Daumen nach oben gereckt, erzählt Sanktjohanser, dass es sehr viele positive Reaktionen gegeben habe. Da sehr viele Traktoren unterwegs waren und der Odeonsplatz schon verstopft war, habe die Polizei die anderen Schlepper weitergeleitet, erzählt Sanktjohanser. Es seien 1500 bis 1800 Traktoren gewesen. „Wir standen dann in der Leopoldstraße.“ Klöckner und Schule wollen mehr Natur- und Tierschutz Auch dort hat Sanktjohanser mit Passanten gesprochen und war erstaunt, dass diese überhaupt nichts von dem Konflikt zwischen Bauern und Regierung wussten. Anfang September haben Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein Agrarpaket vorgestellt, dass mehr Natur- und Tierschutz vorsieht. Dagegen wendet sich der Unmut der Bauern. „Das komplette Paket ist eine absolute Frechheit“, sagt Sanktjohanser. Ihn ärgert unter anderem die ständige Kritik, dass Landwirte am Nitrateintrag schuld seien und die Vorgaben, die die Düngeverordnung mache. Ausgleich für Ertragseinbußen wird gefordert Auch im Landkreis Landsberg gebe es jetzt sogenannte „rote Gebiete“ in denen der Landwirt mit seinen Düngegaben 20 Prozent unter dem Bedarf der Pflanzen bleiben müsse. Dies sei aber nur in Ordnung, wenn der Ertragsausfall auch ausgeglichen werde. Dass Landwirte mit der Pflanzenschutzspritze zehn Meter Abstand zu einem Gewässer halten müssen, findet Sanktjohanser in Ordnung – wenn der Ertragsausfall ausgeglichen wird. Er bemängelt auch die immer stärker werdende Bürokratie, die grade von kleinen Betrieben kaum zu bewältigen sei. Die Landwirte seien es auch Leid, die Buhmännern zu sein. Sanktjohanser verweist auf die Homepage der Organisation „Land schafft Verbindung“. Die Bewegung ruft auf ihrer Homepage zu einem runden Tisch auf und verwahrt sich gegen „Bauernbashing“, das heißt, die sehr negative Darstellung der Landwirtschaft. Die Kritik der heimischen Landwirte richtet sich aber auch gegen das Mercosur-Handelsabkommen, das durch billige importierte Ware die Produktion in der Region gefährde. Mehr zum Thema: Landwirte protestieren mit hunderten Traktoren auf Bayerns Straßen

