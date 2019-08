vor 37 Min.

Mitmachen und fit bleiben

Am Smoothie-Bike konnten sich Edeka-Mitarbeiter mit Muskelkraft einen leckeren Smoothie mixen.

Gesundheitstag bei Edeka in Landsberg findet bei 500 Angestellten Anklang. Sie setzten sich während der Arbeitszeit mit der eigenen Fitness auseinander

Die Firma Edeka Südbayern bot erneut einen Aktionstag rund um das Thema „Gesundheit“ für die insgesamt rund 500 Mitarbeiter am Logistikstandort Landsberg an: Von der Lungenfunktionsmessung über eine Körperzusammensetzungsanalyse bis hin zum Impfpass-Check – das breit gefächerte Programm ermöglichte der Belegschaft, sich direkt und unkompliziert mit dem persönlichen Wohlbefinden und der eigenen Fitness auseinanderzusetzen.

„Mittlerweile ist der regelmäßige Gesundheitstag bei uns eine feste Größe und wird sehr gut angenommen“, so Vorstand Claus Hollinger in einer Pressemitteilung. „Das Interesse der Mitarbeiter insbesondere an präventiven Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ist enorm.“ Der „fit & gesund“-Tag ist Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements von Edeka Südbayern.

Die etwa 500 Angestellten konnten unter anderem eine Pupillografie zur Analyse der Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, Entspannungstests mit Messung der Herzratenvariabilität oder ein Smoothie-Bike, bei dem man mit Muskelkraft und Pedalpower seinen eigenen Smoothie mixen konnte. Außerdem konnte man sich rund um die Grippe-Impfung informieren.

Sämtliche Programmpunkte konnten während der Arbeitszeit wahrgenommen werden. Als Ansprechpartner in den Räumen des Landsberger Logistikzentrums mit von der Partie: Experten-Teams verschiedener Krankenkassen, die ihr Fachwissen an Beratungsständen zur Verfügung stellten.

Neben den Lagerstandorten in Eching, Trostberg, Straubing und Gaimersheim zählt Landsberg zu den fünf Warenumschlagplätzen von Edeka Südbayern. Aus dem 61000 Quadratmeter großen Lager werden Waren an den selbstständigen Edeka-Einzelhandel im Einzugsgebiet transportiert. Zusätzlich zu seiner Funktion als Regionallager für das Trockensortiment, Feinkost sowie Obst und Gemüse erfüllt Landsberg auch die Zentrallagerfunktion für Trockensortimentsartikel im Edeka-Südbayern-Logistik-Netzwerk.

Im sogenannten Huckepack-Verfahren werden dabei Artikel in die vier weiteren Regionallager von Edeka Südbayern überstellt. Das Lager gilt laut Pressetext als eines der modernsten seiner Art in Deutschland. „Vor Ort kommen neueste Technologien zur automatischen Kommissionierung und der Bereitstellung der Waren zum Einsatz.“ (lt)

