00:32 Uhr

Mittagessen gibt es erst in der zweiten Schulwoche

Derzeit gibt es noch kein Mittagessen an den städtischen Grundschulen in Landsberg. Erst in der zweiten Schulwoche ist eine Versorgung geplant.

An den Grund- und Mittelschulen in Landsberg startet die Mittagsverpflegung später. Das erinnert an 2019

Mit dem Schulstart besuchen auch wieder viele Kinder die Mittagsbetreuung oder den Ganztag an den städtischen Grundschulen. Vor einer Woche erhielten die Landsberger Eltern aber über die Software „Mensa Max“ die Nachricht, dass die Mittagsverpflegung für die ersten vier Schultage nicht angeboten werden kann, sondern erst ab Montag, 14. September. Das hat einige Eltern geärgert, zumal es bereits im vergangenen Jahr ähnliche Probleme gab.

„Kommt der Schuljahresbeginn wieder derart überraschend?“, fragt Stadtrat Christian Hettmer ( CSU) in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Sein Sohn gehe in die gebundene Ganztagsklasse in der Grundschule an der Pössinger Straße und benötige aufgrund der notwendigen Einnahme von Medikamenten ein vernünftiges Mittagessen.

Wie Hettmer schreibt, bestand im vergangenen Jahr dasselbe Problem. „Damals wurde mit Startschwierigkeiten nach der Systemeinführung von Mensa Max argumentiert.“ Die Lehrkräfte hätten daher Pizza für die Kinder bestellt. „Das scheint doch eher ein strukturelles Problem zu sein, welches es zu beheben gilt“, schreibt Hettmer. Der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ohnehin schon komplizierte Schulstart werde für Lehrkräfte, Schüler und Eltern durch derartige Probleme noch weiter erschwert, so der CSU-Stadtrat.

Per E-Mail hatte „Mensa Max“ mitgeteilt, dass die Auslieferung der bestellten Essen erst wieder ab dem 14. September beginnt. Sämtliche Bestellungen für die erste Woche im beginnenden Schuljahr seien gelöscht worden. „Angesichts der bestehenden Situation bitten wir alle Eltern um Verständnis und Geduld im Rahmen des anberaumten Beginns, falls es hier und da nicht ganz rund laufen sollte“, heißt es in der E-Mail. Alle Beteiligten würden ihr Möglichstes tun, um die Essensversorgung sicherzustellen.

Und wie reagiert man bei der Stadt auf die Situation? „Aufgrund von coronabedingten Umständen, insbesondere im personellen Bereich, aber auch der Ungewissheit über den tatsächlichen schulischen Ablauf, ist es dem Caterer trotz aller Bemühungen erst ab dem 14. September möglich, die Mittagsverpflegung zu liefern und auszuteilen“, heißt es in der Antwort von Pressesprecherin Simone Sedlmair auf eine Nachfrage unserer Zeitung. Das gelte für alle Landsberger Grundschulen und die Mittelschule.

Über den Umstand, dass eine Mittagsverpflegung erst ab der zweiten Schulwoche zur Verfügung gestellt werden kann, seien alle Eltern informiert worden. Im Gegensatz zum vergangenen Schuljahr gebe es bislang noch keine Schwierigkeiten mit der Essensbestellung über „Mensa Max“. So müsse die Mittagsverpflegung auch nicht auf andere Weise, wie zum Schulbeginn 2019, sichergestellt werden. (wu)

Themen folgen