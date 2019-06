vor 21 Min.

Mitten in der Nacht: Junge Männer spielen mit Baustellenkran

Drei junge Männer haben in Landsberg unerlaubterweise eine Baustelle betreten und einen Kran in Betrieb genommen.

Das hat ein Nachspiel: Drei junge Männer nehmen mitten in der Nacht auf der Baustelle „Urbanes Leben am Papierbach“ einen Baukran in Betrieb.

Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs bekommen drei junge Männer. Sie betraten unberechtigterweise in der Nacht auf Freitag eine Baustelle in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg und nahmen dort gegen 3 Uhr einen Kran in Betrieb. Diesen verließen sie erst nach Aufforderung der Polizei wieder. (lt)

Themen Folgen