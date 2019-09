Mobilität in Landsberg: Bitte umsteigen

Am Montag war mal wieder so ein Tag, an dem es auf den Landsberger Straßen etwas enger herzugehen schien: Regen – den es trotz Klimawandels gottseidank auch noch gibt – ist nun mal kein Wetter, bei dem man so gerne mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht.

Deutlich wird aber nicht nur an einem Regentag, dass es immer dringender wird, beim Verkehr Antworten zu finden, und auch danach zu handeln. Landsberg kann nur wachsen, wenn nicht im gleichen Maße mit den Wohnungen auch der Verkehr wächst.

Sichere Fahrradtrassen müssen her

Dabei geht es natürlich um sichere und komfortable Fahrradtrassen. Sie stehen bei den Verkehrsdebatten im Stadtrat meist ganz oben, erfordern allerdings auch sehr hohe Investitionen – siehe Neue Bergstraße und Lechsteg. Deshalb sollte auch der öffentliche Personennahverkehr als wetterfeste Alternative zum Auto nicht ins Hintertreffen geraten – auch mit Blick auf den Verkehr vom Land in die Stadt. Da ist es ein gutes Zeichen, dass in Sachen MVV-Beitritt des Landkreises etwas in Bewegung kommt. Dies könnte zu einer deutlichen Verbesserung des noch sehr ausbaufähigen Bus- und Bahnverkehrs führen.

Der Erfolg solcher Bemühungen wird jedoch auch immer davon abhängen, ob wir alle tatsächlich bereit sind, unsere Mobilitätsgewohnheiten zu ändern. Das ist bislang nur teilweise zu erkennen: In der Freizeit ist teilweise – auch wegen der E-Bikes und Pedelecs – viel los auf den Radwegen durch den Landkreis. Im Alltagsverkehr bleibt bislang aber auch in Zeiten von freitäglichen Klimaschutzdemonstrationen das Auto für die allermeisten die erste Wahl. Damit der Wandel fortschreitet, müssen zum Komfort von Rad, Bus und Bahn auch höhere Kosten und weniger Platz für den motorisierten Individualverkehr kommen. Ob dazu der politische Wille so ausgeprägt ist?

Lesen Sie auch den Artikel zum Kommentar: Wie viel Verkehr verträgt Landsberg noch, bis der Kollaps kommt?

Themen folgen