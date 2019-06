vor 35 Min.

Mopedstunt missglückt: Fahrer verletzt 14-Jährige

Ein junger Mopedfahrer will vor seinen Freunden in Landsberg einen Trick vorführen. Der Versuch scheitert und eine 14-Jährige wird schwer verletzt.

Ziemlich danebengegangen ist am Sonntagmittag in Landsberg ein Motorradstunt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 16-jähriger Mopedfahrer gegen 11.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Erpftinger Straße einen Trick vorführen. Er wollte seinen Freunden zeigen, dass er zum Stehen kommen kann und das Hinterrad dabei vom Boden abhebt.

Der Trick missglückte allerdings, sodass der Fahrer mit seinem Moped stürzte und eine 14-Jährige dabei verletzte. Sie brach sich das Sprunggelenk. Der 16-Jährige blieb unverletzt. (lt)

