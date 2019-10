Mord in Serie kann in Landsberg anstrengend sein

Plus „Die Achse des Bösen“ feiert in Landsberg Premiere und fordert alle. Zuschauer wie Publikum.

War das anstrengend! Aber Theater mit Shakespeare und seinen Helden ist halt mordsgefährlich. Aber darauf muss gefasst sein, wer einen Thron besteigen möchte, dessen rechtmäßiger Erbe er nicht ist: Es kostet Mühe, mag sein, auch das eine oder andere Menschenleben - am Ende vielleicht sogar das eigene. Also legen sie sich ins Zeug, der Herzog von Gloucester und der Than of Glamis, William Shakespeares machtbesessene Helden Richard III und Macbeth.

Fall und Aufstieg wird geschildert

In einer Fassung beider Dramen bringt Ioan C. Toma diese Schurken nun gemeinsam auf die Bühne und schildert deren Aufstieg - und Fall - entlang einer „Achse des Bösen“. Zwei je abendfüllende Tragödien in einem kaum 100-minütigen Schauspiel zu verflechten, ist ein Wagnis. Denn, salopp gesagt, pflastern Leichen die Wege beider Könige, viele Leichen, und sie alle wollen auf der „Haben-„ wie nach vollbrachter Tat der „Sollseite“ des Personenarsenals verbucht sein. Da bleibt nur wenig Raum für den „Stoff von unendlicher Tiefe“ und die „Poesie“, die nicht nur der Bühnenautor und Regisseur Ioan C. Toma an Shakespeares Dramen so schätzt. Unter dem Diktat des raschen Handelns werden Hindernisse aufgebaut, aus dem Weg geräumt und in schwindelerregendem Tempo die Stufen zur Macht erklommen.

Momente des Zweifelns

Dies nicht nur hastig abzuspulen, sondern in den schnell wechselnden Szenen in kleinen Momenten des Zweifelns oder der Selbstreflexion zu verlebendigen, damit waren Nadine Germann und Sven Hussock in einem Bündel an Rollen, vor allem aber Konstantin Moreth als Richard III und Macbeth enorm gefordert; und meisterten die Aufgabe souverän. Ihre eindrucksvollen schauspielerischen Leistungen honorierten die Zuschauer am Ende mit Bravorufen und langem Applaus.

Temporeiche Inszenierung

Mord in Serie Mord in Serie war aber auch anstrengend für das Publikum. Selbst wer „seinen“ Shakespeare aus dem Effeff kannte, hatte in der temporeichen Inszenierung besonders in der Anfangsphase Mühe, dem Geschehen zu folgen und lief Gefahr, im ständigen Sortieren von „wer ist wer und gehört zu wem?“ den Faden zu verlieren.

Schneller Rollenwechsel

Auch das gut aufbereitete Handlungsschema im Programm konnte nicht verhindern, dass man sich zwischen den oft gleichzeitig einprasselnden Eindrücken von Harmoniumklängen, Pistolenschüssen, Stimmen aus dem Off, Videoeinspielungen, dem Reklamieren in gebundener Sprache wie einem sich mal auf dem Laufband, dann wieder dem Thron abarbeitenden Schauspieler stellenweise von der Handlung abgehängt sah.

Drei Schauspieler auf der Bühne und ein Vielfaches an Charakteren: Dass diese trotz der vielen schnellen Rollenwechsel dennoch deutlich unterscheidbar waren, dafür sorgte auch Bonnie Tillemann mit ihren subtil unterstreichenden Kostümen.

Wer die gut besuchte, jedoch nicht ausverkaufte Premiere versäumt hat, dem bietet die Moreth Company an zwei weiteren Spielterminen die Gelegenheit, Ioan C. Tomas Shakespeare-Adaption „Richard& Macbeth – Die Achse des Bösen“ zu erleben; und zwar am Mittwoch, 16. und Samstag, 19. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Stadttheater Landsberg.