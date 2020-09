Moria: Eine Landsbergerin will helfen, und das ist gut so

Plus Ist es naiv, bei den Behörden nachzufragen, ob ein befreundetes Paar, das auf Lesbos im Flüchtlingslager ist, bei einem in Landsberg wohnen kann? LT-Redakteurin Stephanie Millonig sieht darin ein richtiges politisches Zeichen.

Eine Landsbergerin will ein befreundetes Flüchtlingspaar, das auf Lesbos ausharrt, bei sich wohnen lassen und fragt bei der Ausländerbehörde nach, ob das möglich ist. Natürlich nicht, dazu braucht es angesichts der Nachrichten über beispielsweise Städte, die Geflüchtete aufnehmen wollen – und nicht dürfen – nicht einmal explizit eine Auskunft aus dem Landratsamt.

Man könnte eine solche Anfrage als naiv abtun, was jedoch falsch ist. Denn hier fragt jemand nicht nach dem im Augenblick rechtlich Machbaren, sondern nach dem, was für ihn moralisch richtig ist. Und setzt gemeinsam mit #landsbergbleibtbunt und der Mahnwache ein politisches Statement: Abdullah Khawari ist einer von 12.000 Moria-Flüchtlingen, aber er soll hier in Landsberg zumindest gehört werden, indem seine Nachricht am Hauptplatz abgespielt wird.

Solange die Fluchtursachen bestehen, werden Flüchtlinge kommen

Asylantrag abgelehnt und noch ein Versuch? Selbst schuld an der jetzigen Situation, mag der eine oder andere denken. Abdullah Khawari beantwortet die Frage in der Sprachnachricht selbst: Afghanistan sei nicht zum Leben, sondern zum Sterben. Auch wenn die EU mit Lagern wie Moria auf Abschreckung setzt, die Problematik ist damit nicht gelöst.

Solange die Fluchtursachen bestehen bleiben, werden Menschen versuchen, in Europa ein Leben in Frieden und Sicherheit zu finden. Statt sie wegzusperren, sollte man ihnen helfen – so wie die Landsbergerin Eva Jung es gerne täte, wenn man sie ließe.

