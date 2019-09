19:54 Uhr

Motorrad-Show: Eintauchen in die Horex-Welt

Der Tag der offenen Tür des Motorradherstellers Horex lockt Tausende nach Landsberg. Warum die Besucher die Maschinen lieben und welche Pläne das Unternehmen hat.

Von Max Neuhaus

Schon beim Betreten des Firmengeländes von 3C-Carbon wird klar, dass dies kein normaler Betriebstag ist. Die Musik einer Band wird von lauten Motorengeräuschen begleitet. Und auf dem Firmenparkplatz reihen sich unzählige Motorräder verschiedenster Marken und Modelle, darunter auch Maschinen mit italienischem oder französischem Kennzeichen. Der Grund dafür, dass ihre Besitzer nach Landsberg gekommen sind, ist der Horex-Day 2019. Das LT hat sich auf der Veranstaltung umgesehen.

Der Horex-Day fand bereits im vergangenen Jahr statt und war laut Pressemitteilung des Veranstalters, der Firma 3C-Carbon, ein so großer Erfolg, dass man sich entschloss, den Tag in diesem Jahr noch größer und vielfältiger zu gestalten. Die Oktoberfestband „The Heimatdamisch“ sorgt für die Musik und unter großen Zelten sind Sitzbänke aufgebaut und für die Verpflegung der Gäste gibt es mehrere Essensstände und Bars. Das Interesse der Besucher konzentriert sich aber auf die ausgestellten Motorräder. Neben der aktuellen VR6-Palette sind auch Oldtimer wie die Modelle „Resident“ oder „Regina“ zu sehen. Auch alte Motoren und Helme können die Besucher in Glasvitrinen genauer begutachten. Und natürlich werden wieder Probefahrten mit den Maschinen der aktuellen Modellpalette angeboten.

Warum lockt Horex so viele Motorradbegeisterte nach Landsberg? Die Marke, die bereits 1923 gegründet wurde, blicke auf eine lange und ruhmreiche Vergangenheit zurück, meint 3C-Carbon-Geschäftsführer Karsten Jerschke. Er erwarb die Marke 2015 und brachte so den Firmensitz nach Landsberg. Jerschke verfolgt bei der Herstellung das Ziel, den Kunden für den Preis und den Namen auch Qualität zu liefern. „Unsere Motorräder sollen etwas Gescheites sein – etwas Ultimatives.“ Er betont in diesem Zusammenhang speziell die besondere Produktion, die fast ausschließlich „Made in Germany“ wäre und somit gegen den derzeitigen Trend in der Branche.

Horex will mehrere Millionen Euro in den Standort investieren

Die Preise für Horex-Modelle liegen bei 40.000 bis 60.000 Euro, so Jerschke. Der Geschäftsführer erklärt in der Fertigungshalle, warum dieser Preis eigentlich ein „Sonderangebot“ sei: „Beispielsweise das Display kostet schon 3500 Euro. In ganz ähnlichen Bereichen bewegen wir uns bei anderen Einzelteilen, wie Scheinwerfern, und das summiert sich dann.“ Dazu käme der enorm hohe Aufwand, der bei der Herstellung jeder Maschine betrieben werde. Die kleinen Horex-Logos auf den Maschinen seien „alle mit dem Pinsel ausgemalt“ worden.

Ein wichtiger Aspekt für Jerschke ist die Kundenzufriedenheit. Jeder Kunde könne sich seine Maschine individuell zusammenstellen und dabei beispielsweise die Farben oder die Ergonomie nach seinen Wünschen gestalten. „Für die Manufaktur der Motorräder ist ein Technikerteam zuständig. Dieses arbeitet mit einer Videoanleitung und baut so die Einzelteile zusammen.“

Die Besucher können auch Probefahrten machen

Dem Motorradhersteller gehe es zurzeit ziemlich gut, sagt Jerschke und verweist auf eine „hohe Stückzahlnachfrage für die nächsten Monate“. Auf dem Erfolg will er sich aber nicht ausruhen: „Wir wollen uns immer weiterentwickeln.“ Dafür plane 3C-Carbon im nächsten halben Jahr mit Investitionen im zweistelligen Millionenbereich, die auch Horex betreffen würden. Mit dem Horex-Day ist er rundum zufrieden. „Wir erwarten über 5000 Gäste und die sind mit Sicherheit auch da“, sagt der Geschäftsführer. Einer von ihnen ist Hans Steeb. Der 65-Jährige ist extra aus Peiting gekommen, weil er „gnadenloser Motorradfan“ sei. „Ich habe auf einem Motorrad meine Frau geheiratet, danach haben wir eine Motorradrundfahrt in Kanada als Hochzeitsreise gemacht.“ Er freue sich schon sehr auf seine Probefahrt mit einer Horex, denn bisher sei er noch nie eine gefahren.

Eben diese Probefahrt machte auch Jörg Jäger. „Ich bin wohl 25 Minuten gefahren, es hat sich für mich aber angefühlt wie fünf Minuten“, sagt der 57-Jährige. Er fuhr mit dem schwarzen VR6 Raw Modell. Ihn verblüffte, dass die Maschine „sehr handlich“ und deswegen „leicht zu steuern“ gewesen sei. Für den Horex-Day reiste der Motorradliebhaber sogar aus Herne im Ruhrgebiet an. Das habe sich aber gelohnt, ergänzt Jäger: „Ich bin wirklich überwältigt. Die Veranstaltung ist wahnsinnig toll.“

Bis aus NRW kommen die Fans

Auch die kleineren Motorradfans lockt der Tag der offenen Tür nach Landsberg. Luis Wallenwein und Felix Rötzer sind erst neun und zehn Jahre alt, dennoch interessieren sie sich sehr für die Horex-Maschinen. Die beiden begeistert speziell das VR6 Raw Modell. „Am besten finde ich den Motor, die gute PS Zahl und natürlich die schwarze Farbe“, meint Felix.

Sabine Wilming erfreut noch etwas anderes: „Ich liebe es, hinter ihnen herzufahren. Die hören sich einfach toll an“, sagt die Münchnerin. Nach mehreren Unfällen steige sie seit drei Jahren selbst wieder regelmäßig aufs Motorrad. Die 55-Jährige findet Horex „super“, bemängelt aber an den neueren Modellen die Technik des Displays.

