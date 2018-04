vor 49 Min.

Motorradfahrer aus Wielenbach verunglückt schwer

27-jähriger Biker verliert in Linkskurve Kontrolle und stürzt einen Abhang hinunter. Ein Gutachter soll die Ursache klären.

Von Stephanie Millonig

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Ostermontag um 13.05 Uhr auf der B23 zwischen Rottenbuch und Peiting schwer gestürzt. Laut Polizeibericht verlor der junge Mann in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort risse er ein Verkehrszeichen aus der Bodenverankerung. Anschließend stürzte der Fahrer drei Meter einen Abhang hinunter und blieb in der angrenzenden Wiese liegen. Der 27-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden am Krad beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Zur Erstellung des Gutachtens musste die B23 für rund eine Stunde gesperrt werden.

