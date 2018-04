vor 42 Min.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein junger Mann kommt zwischen Hausen und Kaltenberg spätabends von der Straße ab. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Mit schweren Verletzungen ist am späten Mittwochabend ein 19-jähriger Motorradfahrer in ein Krankenhaus geflogen worden. Er war gegen 22.45 Uhr auf der Straße zwischen Hausen und Kaltenberg aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Acker gefahren, berichtet die Landsberger Polizei. Warum der junge Mann verunglückte, ist bislang unklar. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (lt)