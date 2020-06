17:30 Uhr

Motorradfahrer prallt mit Lastwagen zusammen und stirbt

Zwischen Denklingen und Epfach ist am Freitag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Von Dominic Wimmer

Zwischen Denklingen und Epfach hat sich am Freitagnachmittag ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Wenige Hundert Meter vor der B17 kam es zu dem tragischen Unglück, bei dem ein Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau starb.

Wie die Polizei mitteilt, war der etwa 50 Jahre alter Fahrer gegen 14.30 Uhr von Denklingen in Richtung B17 unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Lastwagen, der von einem 56-jährigen Mindelheimer gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß verlor der Mann die Kontrolle über seine Maschine, die daraufhin rechts von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Anfang Juni hatte sich auf der B17 im Gemeindebereich Denklingen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein mit vier Personen besetzter Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Eine Mutter, ihre beiden Töchter und ein weiteres Mädchen starben.

