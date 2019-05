15:41 Uhr

Motorradfahrer prallt mit Milchlaster zusammen und wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Landsberg verunglückt im Nachbarlandkreis schwer. Der 28-Jährige begeht einen fatalen Fahrfehler.

Ein Motorradfahrer aus Landsberg ist am Maifertag im Landkreis Weilheim-Schongau verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 12.55 Uhr auf der Staatsstraße 2014 von Birkland in Richtung Peiting unterwegs. Kurz vor Herzogsägmühle kam er am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve offensichtlich zu weit in die Mitte und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Milchlaster zusammen.

Dabei wurde der 28-Jährige sehr schwer verletzt und danach von einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. (lt)

Themen Folgen