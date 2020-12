vor 50 Min.

Müllabfuhr verschiebt sich an Feiertagen

Im Landkreis Landsberg werden einige Leerungen vorgezogen. Welche Orte betroffen sind

Wegen der Feiertage an Weihnachten, Neujahr und Dreikönig verschiebt sich die Müllabfuhr im Landkreis. Wie fast jedes Jahr müssen einige Leerungen vorgezogen werden. Bereits am Samstag, 19. Dezember, finden die ersten vorgezogenen Leerungen statt. Davon betroffen sind sowohl die Restmüll- und Biomülltonnen als auch die Papiertonnen und die Gelben Tonnen.

Wie die Abfallberatung des Landkreises mitteilt, hätten sich bei den gedruckten Abfuhrkalendern Fehler eingeschlichen. In Unterdießen findet die Leerung der Gelben Tonnen nicht am 25., sondern am 24. Dezember statt.

In Obermeitingen, Hurlach, Pürgen und Hofstetten ist fälschlicherweise ein Leerungstermin für die Gelben Tonnen am 30. Dezember ausgewiesen. Zu Beginn des Jahres wurde der Leerungstermin für die Restmülltonne am Samstag, 2. Januar, in Egling, Eresing, Geltendorf, Scheuring, Schwifting und Weil nicht im Abfuhrkalender 2021 vermerkt.

Ab dem Jahr 2021 ergeben sich in einigen Gemeinden Änderungen bei den Leerungstouren der Gelben Tonnen und der Papiertonnen. Die Tonnen werden zum Teil an einem anderen Wochentag geleert als bisher. Bei den Gelben Tonnen sind von der Änderung Apfeldorf, Finning, Fuchstal, Geltendorf, Hofstetten, Hurlach, Igling, Kaufering, Kinsau, Obermeitingen, Penzing, Pürgen, Reichling, Rott, Scheuring, Unterdießen und Weil betroffen.

Aufgrund der Umstellung der Tour gibt es laut Abfallberatung in Hofstetten eine Zusatzleerung der Gelben Tonne. Diese werde angeboten, damit der Abstand zwischen der letzten Leerung im Jahr 2020 nach altem Plan und der ersten Leerung 2021 nach neuem Plan nicht zu lang ist. Diese Zusatzleerung findet am Montag, 4. Januar, statt. In Dießen wurden die Abfuhrbezirke für die Gelben Tonnen neu eingeteilt. Bei der Papiertonne gibt es Änderungen beim Abfuhrplan in Igling und Obermeitingen.

Die Abfallwirtschaft des Landkreises gibt auch Tipps, wie Mülltonnen winterfest gemacht werden können. Sinken die Temperaturen unter die Null-Grad-Grenze, bestehe die Gefahr, dass der Restmüll oder der Biomüll in der Tonne festfriert. Die Müllwerker bemühen sich zwar, die Tonnen vollständig zu leeren, aber oft sei der Müll so eingefroren, dass das nicht möglich ist. Die Müllwerker seien nicht verpflichtet, den Müll zu lockern oder nur teilweise entleerte Tonnen erneut zu leeren.

Um Probleme bei der Leerung zu vermeiden, gibt es ein paar nützliche Tipps für die kalten Tage: Vor allem die sehr feuchten Bioabfälle können in der Tonne festfrieren. Abhilfe könne eine Lage zerknülltes Zeitungspapier unten in der Tonne schaffen. In Zeitungen oder in spezielle Biomüllbeutel aus Papier eingepackter Biomüll friere nicht so leicht in der Tonne fest. Beutel aus Kunststoff und aus biologisch abbaubaren Kunststoffen seien für den Biomüll nicht zugelassen. Sie behindern die Verwertung erheblich.

Hilfreich sei auch ein großer Papiersack, der die Tonnen vollständig auskleidet und so ein Festfrieren des Biomülls verhindern kann. Der beste Platz für die Tonnen im Winter sei ein frostfreier Platz, zum Beispiel in der Garage. Wenn möglich sollten die Tonnen erst am Morgen des Abfuhrtages um 6 Uhr zur Leerung bereitgestellt werden. Steht die Tonne im Freien, sei im Winter ein sonniger Platz am besten. (lt)

Alle Abfuhrtermine werden im Abfuhrkalender, im Internet unter www.abfallberatung-landsberg.de und in der LL-Abfall-App veröffentlicht.

