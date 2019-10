Müssen die Asyl-Container an der Iglinger Straße jetzt weg?

Plus Mit einem Kompromiss wollten Landratsamt und Regierung die Flüchtlingsunterkunft über 2019 hinaus aufrechterhalten. Im Stadtrat in Landsberg können die beiden Behörden damit jedoch nicht punkten.

Wie geht es weiter mit der Asyl-Unterkunft in der Iglinger Straße? In der vergangenen Woche wurden die Container im Obergeschoss erneuert. Jetzt wollte das Landratsamt von der Stadt die bislang zum 31. Dezember 2019 befristete Baugenehmigung verlängert haben. Im Landsberger Stadtrat gab es Gegenwind. Man sieht sich bei den Anwohnern im Wort, die Anlage fristgerecht abzubauen.

Zuletzt lag ein Kompromissvorschlag von Regierungspräsidentin Maria Els, Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeister Mathias Neuner auf dem Tisch. Doch auch diesen lehnte der Stadtrat am Mittwochabend mit deutlicher Mehrheit ab.

Eigentlich war für die Stadtratssitzung Landrat Thomas Eichinger angekündigt gewesen. Wegen Krankheit sagte er seinen Auftritt im Stadtrat ab. Er gab jedoch eine schriftliche Zusage des Landkreises, mit einer Verlängerung um nur zwei - statt der bislang gewünschten drei - Jahre einverstanden zu sein. Zugleich berichtete Oberbürgermeister Neuner, dass die Regierung den Wunsch der Stadt, das staatseigene Grundstück an der Iglinger Straße zu kaufen oder zu pachten, um darauf eine Kindertagesstätte zu errichten, aufgenommen habe. Aufgrund der Kürze der Zeit könnten aber noch keine vertraglichen Zusicherungen gemacht werden. "Wir mussten Zugeständnisse machen", berichtete Neuner aus dem Gespräch mit der Regierungspräsidentin, denn derzeit nehme der Landkreis nur etwa 70 Prozent der Zahl an Flüchtlingen auf, die er eigentlich unterbringen müsste.

Die Landsberger Mitte spricht von "Taktik"

Im Stadtrat kam das vorgestellte Asylpaket nicht gut an. Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) warf dem Landrat "Taktik" vor und forderte eine gerechte Verteilung von Asylsuchenden auf alle Kommunen des Landkreises ein. Neuner nahm den Landrat in Schutz: Von "Taktik" zu sprechen, sei "vermessen": "Der Landrat ist in Not, wenn es heißt, der Landkreis muss noch 200 oder 300 Flüchtlinge aufnehmen", sagte Neuner. Und Landsberg als Mittelzentrum könne nicht mit Dörfern wie Apfeldorf oder Kinsau verglichen werden.

Schulmeisters Fraktionskollege Dr. Wolfgang Weisensee hielt jedoch an der Kritik am Landrat fest: "Wenn ich ein Problem auf mich zukommen lasse, dann ist das entweder Absicht oder ich ignoriere etwas." Im Übrigen funktioniere die Integration von Flüchtlinge gerade in ländlichen Gemeinden besonders gut. Moritz Hartmann (Grüne) kritisierte, dass der Landkreis in der Vergangenheit viele andere Unterkünfte aufgelöst habe, sah aber auch das Problem, dass auf die Schnelle woanders keine Containeranlage aufgebaut werden könne. Christoph Jell (UBV) fand es in diesem Zusammenhang ärgerlich, dass vor wenigen Tagen trotz der in Kürze ablaufenden Genehmigung die Unterkunft wiederhergestellt wurde. Das Kalkül sei dabei gewesen: "Hier haben wir eine fertige Unterkunft, lasst uns diese wieder benutzen." Stefan Meiser (ÖDP) bemängelte, dass es zwischen Landrat und Oberbürgermeister keine hinreichende "Kommunikationsbasis" gebe: Man hätte dem Landkreis als Alternativen zur Iglinger Straße die vor Jahren vom Stadtrat ins Auge gefassten weiteren möglichen Standorte für Unterkünfte vermitteln können, zum Beispiel an der Weiherstraße.

So lautet die Rechnung von Jost Handtrack

Schützenhilfe erhielt der Oberbürgermeister in der Diskussion nur von Jost Handtrack (Grüne): Man müsse auch sehen, dass das Landratsamt ein Baurecht an der Iglinger Straße beanspruchen könne. Außerdem relativierte er die jetzt im Raum stehende zweijährige Verlängerung: Eigentlich gehe es nur um ein Jahr, denn seit fast einem Jahr sei ja die Unterkunft nicht mehr bewohnt. Da in Zukunft dort vor allem Frauen mit Kindern und Familien untergebracht werden sollen, seien in Zukunft wohl auch keine nächtlichen Ruhestörungen mehr zu befürchten.

Was der Oberbürgermeister nun vorhat

Dass es trotzdem keine Mehrheit für eine zweijährige Verlängerung der Baugenehmigung geben würde, wurde spätestens mit der Wortmeldung von Harry Reitmeir (CSU) deutlich. Die CSU sei nach wie vor gegen einen Weiterbestand der Containeranlage, betonte er. "Uns geht es um die Verlässlichkeit in der Politik." Es möge ja richtig sein, dass Baurecht bestehe, aber man müsse auch sehen, dass die Stimmung an der Iglinger Straße "angesäuert" sei. Am Ende sprach sich der Stadtrat mit 19:7 Stimmen gegen eine Verlängerung aus. Ob der Beschluss jedoch Bestand hat, ist fraglich: Oberbürgermeister Neuner kündigte mit Verweis auf die Rechtslage an, den Beschluss der Rechtsaufsicht im Landratsamt zur Prüfung vorzulegen.

