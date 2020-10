27.10.2020

Musikalischer Minimalismus

Der Pianist und Komponist Carlos Cipa bei seinem Auftritt in Landsberg.

Carlos Cipa nimmt seine Zuhörer in Landsberg auf eine besondere Reise mit

„Correlations“: Worauf bezieht sich der Titel des neuen Albums von Carlos Cipa? Ist es die Beziehung zwischen Musik und Instrument – schließlich hat der aus dem Landkreis Landsberg stammende Pianist und Komponist vor allem für Filmmusiken alle Stücke auf unterschiedlichen Instrumenten eingespielt. Oder ist es doch die Beziehung des 30-Jährigen zu seiner Musik? Ein wenig von allem – diesen Eindruck bekam, wer einem der beiden Konzerte beiwohnte, die Cipa in Landsberg im Rathaus- und im Stadttheatersaal spielte.

Damit hatte er zwar keine elf, aber immerhin zwei unterschiedliche Flügel zur Verfügung. Zu hören gab es Musik vom neuen Album, aber auch Kompositionen aus früher erschienenen Tonträgern. Wobei der Musiker immer wieder improvisierte: Stücke wurden verbunden, vor allem aber schien er stets dem Klang des Flügels nachzuspüren. Der Beginn ist zart, vorsichtig. Töne werden ausgelotet, zu Tonfolgen zusammengefügt und diese immerwährenden Mantras gleich wiederholt, geringfügig verändert, angepasst. Die musikalische Stimmung bleibt dabei stets harmonisch, gefällig.

Cipas träumerische Kompositionen ziehen einen nicht in den Bann. Vielmehr nehmen sie den Zuhörer mit auf eine Reise in die Fantasie, in ferne Galaxien vielleicht, ins Unmögliche. Die Gedanken können schweifen. Meist ist die Musik ruhig, piano. Ganz selten greift der Pianist zum Forte und auch dieses wirkt noch beruhigend.

Es ist gleichmäßig wie das ferne Rauschen des Meeres oder ganz banal, das Summen von einer entfernten Straße. Carlos Cipa beschränkt sich bei seinen Werken nicht auf die 88 Tasten des Instruments. Er greift zuweilen auch in das „Innenleben“ des offenen Flügels, dämpft dort, verändert die Klangfarbe der Saiten. Das alles wirkt wie eine stete Improvisation und folgt doch stilistischen Vorgaben. Diese liegen einerseits im Impressionismus mit seinen beschreibenden Lautmalereien. Vor allem aber hat sich Carlos Cipa dem musikalischen Minimalismus verschrieben.

So weit wie beispielsweise Steve Reich, der die Anordnung weniger Töne so lang verschiebt, bis sie zum Ausgangspunkt zurückkommen, geht der Pianist allerdings nicht. Cipa geht es, das wird bei den Konzerten in Landsberg deutlich, bei den Kompositionen um musikalische Befindlichkeiten – seien es seine eigenen oder die der Zuhörer. (löbh)

