vor 43 Min.

Mutmaßlicher Täter nach Drogen-Razzia noch auf der Flucht

Am Sonntag gab es in Landsberg eine Razzia. Die Polizei ist einem Mitglieder der örtlichen Drogenszene auf der Spur.

Die Polizei fahndet nach einem Landsberger Drogenhändler. Er befindet sich derzeit auf der Flucht.

Von Dominic Wimmer

Die Polizei ist einem Mitglied der Landsberger Drogenszene auf der Spur. Wie berichtet, gab es am Sonntagnachmittag in der Max-Friesenegger-Straße eine Durchsuchungsaktion in einem Mehrfamilienhaus. Im Einsatz waren mehrere Streifen, Zivilbeamte und auch ein Suchhund.

Am Montag erklärte das Polizeipräsidium Ingolstadt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der mutmaßliche Täter auf der Flucht ist. Weitere Informationen über gefundene Drogenmengen oder dergleichen gibt es bislang nicht. Das Fachkommissariat der Kripo Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen.

