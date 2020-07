vor 18 Min.

Mutter rettet Kind aus dem Ammersee und kollabiert

In Utting kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Beim Dampfersteg in Utting spielen sich dramatische Szenen ab. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Aufregung hat am Montagnachmittag in Utting geherrscht: Am Ammerseeufer landete ein Rettungshubschrauber. Gegen 15.30 Uhr war die Polizei Dießen alarmiert worden, da es in der Nähe des Dampferstegs einen Unfall gegeben hatte.

Wie die Polizei mitteilt, rettete eine Mutter ihr zweijähriges Kind, das unter Wasser geraten war – und die Mutter kollabierte anschließend. Doch die Polizei konnte gleich Entwarnung geben: Mutter und Kind seien schnell wieder wohlauf gewesen, weshalb die Beamten noch auf dem Weg zum Unfallort wieder umkehren konnten. (lt)

