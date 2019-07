vor 17 Min.

Nach Angriff auf junge Frau in der S4: Wer kennt diesen Mann?

Ein Unbekannter greift in einer S-Bahn in Richtung Geltendorf eine junge Frau an und würgt sie. Jetzt fahndet die Bundespolizei mit einem Foto nach ihm.

Die Bundespolizei sucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II nach einem bislang unbekannten Mann. Dieser hatte am 26. April gegen 13.15 Uhr in einer S-Bahn (Richtung Geltendorf) auf Höhe des Bahnhofs Grafing eine 23-Jährige mit deren Schal gewürgt.

Gegen 13.15 Uhr befand sich eine 23-Jährige aus Egmating (Landkreis Ebersberg) in einem Richtung Geltendorf fahrenden Zug der Linie S4. Sie saß alleine, mit Ohrstöpseln musikhörend, in einer Vierergruppe. In der S-Bahn nahm sie einen auf- und abgehenden Mann wahr. Kurz vor dem S-Bahnhaltepunkt Grafing-Stadt kam der Unbekannte zu ihr, sprach sie darauf an, dass ihre Musik sehr laut sei. Noch bevor die junge Frau etwas erwidern konnte, packte der Mann den Schal der Frau, den diese um den Hals trug, und zog diesen zu. Als die Frau ein „Hey“ äußerte, ging der Unbekannte weg und drohte ihr.

Die junge Frau erleidet Striemen am Hals

Die 23-Jährige erstattet bei der Polizei in Haar Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung. Der Sachverhalt wird durch die von der Bundespolizei ausgewertete Kameraaufzeichnung, aus der auch die Fotos stammen, bestätigt. Demnach stieg der Unbekannte gegen 13.07 Uhr in Ebersberg in die S-Bahn ein. Er lief mehrere Minuten in der S4 auf und ab, bis er die Egmatingerin ansprach und würgte. Kurz darauf verließ er die S-Bahn in Grafing-Stadt gegen 13.15 Uhr.

Die 23-Jährige erlitt durch den Angriff rote Stiemen am Hals und klagte zudem über starke Halsschmerzen. Das Amtsgericht München erließ einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. (lt)

Hinweise an die Bundespolizei unter Telefon 089/515550-111. Der Tatverdächtige ist rund 50 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat grau melierte, kurze Haare. Er trug eine Brille mit dunklem Rahmen, eine dunkelbraune Lederjacke, eine beige Weste, graue Jeans und hellbraune Schuhe. Er hatte einen mehrfarbigen (rosa-lila, blau und gelb) auffälligen Rucksack über die Schulter hängen.

