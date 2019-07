18:29 Uhr

Nach Badeunfall im Inselbad: Mutter stellt sich hinter die Badeaufsicht

Plus Ein Jugendlicher springt vom Startblock auf ein Kind. In Sozialen Medien gibt es Kritik an der Aufsicht. Warum sich die Mutter des Verletzten hinter die Landsberger Schwimmmeister stellt.

Von Stephanie Millonig

Der Rettungshubschrauber landet in einem Freibad und von der Polizei ist zu erfahren, dass ein Kind verletzt wurde. Dieses dramatische Szenario hat sich am Mittwochnachmittag im Inselbad in Landsberg ereignet. Was war geschehen? Ein Jugendlicher war vom Startblock des Sportbeckens gesprungen und hatte nicht aufgepasst, wie Schwimmmeister Christian Wappler dem Landsberger Tagblatt erläutert. Er sprang auf einen elfjährigen Buben, der dann über Schmerzen klagte. „Wenn ein Kind verletzt wird, rufen wir automatisch den Rettungsdienst und der Notarzt entschied dann, dass der Bub in eine Klinik geflogen wird.“

Das Brustbein ist angebrochen Die Mutter des verletzten Kindes, Janine Rehm, hat sich in den sozialen Medien geäußert und auch mit dem Landsberger Tagblatt gesprochen. Bei ihrem Sohn Jason sei das Brustbein angebrochen, erzählt sie. Der 30-Jährigen ist es wichtig, ihre Einschätzung von dem Geschehen zu geben. Denn Janine Rehm stört, dass es schnell Posts in den sozialen Medien gab, die mehr Badeaufsicht forderten. Die Mutter war an dem Mittwochnachmittag selbst im Inselbad und stellt dem Personal dort ein gutes Zeugnis aus. Sie erzählt auch, dass sich der Junge, der nicht aufgepasst hat, immer wieder entschuldigt habe. Er sei zwischen zwölf und 14 Jahre alt gewesen, kurz hinter ihrem Sohn gesprungen und habe sich verschätzt. Wie lange ihr Sohn noch im Krankenhaus bleiben muss, kann Janine Rehm nicht sagen. Der Elfjährige hofft auf jeden Fall, dass er wieder so weit gesund wird, dass er am Ruethenfest teilnehmen kann, wie seine Mutter erzählt: „Jason ist beim Ruethenfest Schwede.“ Ein typischer Badeunfall „Es war einer der typischen Badeunfälle. Alles kann man nicht verhindern“, sagt Schwimmmeister Christian Wappler. Es sei nicht besonders viel los gewesen im Inselbad an diesem Mittwoch, erzählt er. Wappler schätzt, dass an die 200 Personen im Bad waren. Und der Junge habe nicht aufgepasst, als er vom ersten Sportblock ins Sportbecken sprang. „Als Springer muss man sich vergewissern, dass dort keiner schwimmt.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Laut Wappler gibt es als Badeaufsicht im Inselbad zwei Schwimmmeister und einen Fachangestellten, sowie bei Bedarf zwei Rettungsschwimmer, die auf 450-Euro-Basis angestellt sind. Sie tun zusätzlich Dienst, wenn viel los ist. Am Mittwoch war das Stammpersonal im Inselbad. Am Wellenbecken steht während des Interviews gerade der Fachangestellte und passt auf. „Das geschieht aber nur, wenn Wellengang ist, wir laufen normalerweise um die Becken herum und beobachten, was passiert. Durch unsere weißen T-Shirts mit Aufschrift sind wir als Badeaufsicht erkennbar“, erläutert er. Übrigens gebe es keine gesetzliche Vorgabe, wie viele Personen Badeaufsicht pro Quadratmeter Wasserfläche sein müssten. Außerdem sei sowieso das Personal in diesem Beruf knapp: „Deutschlandweit fehlen derzeit rund 2500 Personen“, erzählt Wappler. Wann die Sprungtürme gesperrt werden In Landsberg gibt es zwei Sprungtürme: Wenn viel los ist, erläuterte Wappler, werde immer nur einer der beiden Türme geöffnet, um zu verhindern, dass in zu kurzen Abständen hintereinander, Turmspringer im Wasser landeten. Die große Rutsche sei erst für Kinder ab zehn Jahren erlaubt, doch Wappler erlebt immer wieder, dass kleinere Kinder dort hinaufgehen oder im Wellenbecken landen, wenn sie von ihren Eltern nicht ausreichend beaufsichtigt werden. „Die Eltern verlassen sich darauf, dass Aufsichtspersonal da ist.“ Er zeigt auf einen vielleicht vierjährigen Buben mit Schwimmflügelchen, der oben an der großen Rutsche steht. Christian Wappler kann in solch’ einem Fall pfeifen und zumeist reagierten die Kinder auch darauf. Diesmal muss er nicht einschreiten, der kleine Bub geht wieder die Treppe hinab. An der großen Rutsche sei ganz am Anfang, als sie 2003 eingerichtet wurde, ein Mädchen auf die Bahn geschubst worden und habe sich Gesichtsverletzungen zugezogen. 2017 gab es einen tragischen Unfall Ein tragischer Badeunfall hatte sich 2017 ereignet. Ein Asylbewerber, der offensichtlich nicht schwimmen konnte, war ins Becken gesprungen, hatte sich laut Wappler aber noch am Beckenrand selber hochziehen können. Kurze Zeit später sei er wieder gesprungen und sofort untergegangen. Obwohl sofort zwei Schüler hinterher sprangen und der Mann am Beckenrand wiederbelebt wurde und ins Krankenhaus kam, verstarb er dort. Wegen des verletzten Buben ermittelt die Polizei. Denn es handelt sich, wie der stellvertretende Dienststellenleiter Michael Strohmeier dem Landsberger Tagblatt sagt, um eine „fahrlässige Körperverletzung“: Eine Person sei durch das Handeln einer anderen Person verletzt worden. Der Verursacher habe sicherlich nicht vorsätzlich gehandelt. Wie die Sache weiterverfolgt wird, entscheide die Staatsanwaltschaft, so Strohmeier. Und diese Entscheidung hängt natürlich auch vom Alter des Verursachers ab, der der Polizei bislang nicht bekannt ist. Hinweise Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon: 08191/932-0 zu melden. Einen Kommentar zum Thema finden Sie hier: Badeunfall im Inselbad: Jeder hat eine eigene Verantwortung

