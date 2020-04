Nach Corona-Lockdown: Am Montag kommen die ersten Schüler wieder

Plus So bereiten sich Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien im Landkreis Landsberg auf den Neustart des Unterrichts vor. Aber noch sind nicht alle Schüler dabei.

Ab Montag gehen wieder Schüler zur Schule – nicht alle, aber die, die heuer Abschlussprüfungen absolvieren. Am 16. März waren aufgrund der Corona-Krise die Schulen in ganz Bayern vorübergehend geschlossen worden. Wie wird der erste Schultag nach rund eineinhalb Monaten für die Jugendlichen sein, wie bereiten sich die Schulen darauf vor und wen betrifft es überhaupt? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

„Nach dem heutigen Stand werden ab 27. April Schüler des Jahrgangs Q12 wieder zur Schule gehen“, berichtet die Direktorin des Ignaz-Kögler-Gymnasiums in Landsberg, Ursula Triller. Ab 11. Mai kämen dann die elften Klassen hinzu, so laute im Augenblick die Direktive aus München. „Für die fünften bis zehnten Klassen wurde noch kein Datum genannt.“ Ab Montag gebe es nur Unterricht in den Abiturprüfungsfächern, dies seien neben Deutsch und Mathematik ein drittes schriftliches und zwei mündliche Prüfungsfächer. Rund 100 der 820 Schüler des IKG seien in den Abschlussklassen.

Am IKG Landsberg bereitet Hausmeister Klaus Keller alles für den Schulstart vor. Bild: Thorsten Jordan

Maximal 15 Schüler dürften sich in einem Raum aufhalten, und es müsse ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. „Wir haben mit unserem Hausmeister Klaus Keller eine Begehung gemacht und ausgemessen. Im Altbau gibt es große Klassenräume, in denen sich die Vorgaben gut verwirklichen lassen“, sagt Triller. Es werde auch nur frontal unterrichtet, Gruppenarbeiten gebe es keine.

Es dürfen maximal 15 Schüler in einer Gruppe sein

Müssen sich neben den bisherigen Fachlehrern jetzt auch zusätzliche Kollegen um die Q12-Kurse kümmern? Große Kurse gebe es in den verpflichtenden Fächern Deutsch und Mathematik, so Ursula Triller: „Wir teilen die Kurse auf und unterrichten im Wechsel“, erläutert die Schulleiterin, dass so derselbe Lehrer den Kurs halte. Bei den weiteren Abiturprüfungsfächern sei die Teilnehmerzahl in den Kursen unter 15 Personen. Die erste Abiturprüfung in Deutsch finde am 20. Mai statt.

Es hat auch schon Rückmeldungen von Schülern und Lehrern gegeben, die selbst oder bei denen ein Familienmitglied zu Risikogruppen gehören, wie Triller erzählt. Sie geht davon aus, dass es rund zehn Prozent des 80-köpfigen Lehrerkollegiums trifft und vielleicht fünf Prozent der Schüler. Bei diesen Personen werde das Unterrichten voraussichtlich weiter über digitale und telefonische Wege funktionieren.

Zu unterschiedlichen Zeiten in die Pause

Wie verhindert man in den Pausen, dass sich Schüler zu nahe kommen? Indem die Kurse zu unterschiedlichen Zeiten in die Pause gingen und es auch unterschiedliche Pausenräume gebe, sagt Triller. In den Mittelschulen des Landkreises machen laut Schulamtsdirektorin Brigitte Sulzenbacher heuer rund 450 Schüler ihren Abschluss. In einer großen Videokonferenz habe man am Mittwoch mit den Schulleitern kommuniziert. „Es läuft ganz gut“, so Sulzenbachers Einschätzung. Auch Kommunen leisteten ihren Teil, die Schulen würden gereinigt. „Eine tägliche Desinfektion wird es nur an Punkten wie Türklinken und Lichtschaltern geben, die oft berührt werden.“ In den Pausen blieben die Kinder an den meisten Schulen in den Zimmern. Bei vier Stunden Unterricht pro Tag sei das vertretbar.

An der Mittelschule in Kaufering kommen laut Auskunft von Schulleiter Ralf Schütt ab Montag die Schüler zweier neunter Klassen: Die Praxisklasse besuchten 13 Kinder, die zweite neunte Klasse mit 20 Schülern werde geteilt und es gebe eine Co-Lehrkraft, die parallel unterrichte. „Die Pausen finden in den Klassenzimmern statt“, sagt Schütt. Zum Quali sind es fünf Prüfungsfächer, neben den Pflichtfächern Deutsch, Mathe und einem Praxisfach gibt es laut Schütt auch Wahlfachbereiche.

Bei Mannschaftssport wird nur Technik trainiert

Sport gehöre zu einem Bereich, sagt Schütt. Und der kann in Corona-Zeiten natürlich nicht so wie sonst absolviert werden. Leichtathletik ohne direkten Körperkontakt sei möglich, aber beim Turnen mit Hilfestellung werde es schwierig. Schütt weiß auch nicht, wie es derzeit mit Schwimmen aussieht. Die Bäder seien derzeit geschlossen sind. Bei den Mannschaftssportarten könne derzeit nur Technik trainiert werden.

Wie der Kontakt in der Schule selbst beschränkt werden kann, darüber machen sich Schütt und seine Mitarbeiter konkret Gedanken: „Wir werden Einbahnbereiche markieren“, sagt Schütt. Es gebe beispielsweise zwei Treppenhäuser, die jeweils nur in eine Richtung begangen werden sollten.

An der Liebfrauenschule in Dießen soll ein Plakat die Schülerinnen willkommen heißen Bild: Ruben Streicher

In der Liebfrauenschule in Dießen werden ab Montag wieder 89 Schülerinnen aus drei zehnten Klassen unterrichtet werden – aufgeteilt in sechs Gruppen. Neun Klassenzimmer werden laut Realschuldirektorin Thersa Wilhelm für diese Abschlussklassen genutzt, man brauche neben den Klassräumen beispielsweise auch zwei Werkräume. Alle Gruppen hätten einzelne Toiletten. „Sport fällt aus.“

In Dießen gibt es ein Willkommens-Plakat

„Wir freuen uns auf Euch“ – mit diesem Banner will die Liebfrauenschule die Schülerinnen willkommen heißen. Und die Schülerinnen freuten sich darauf, wieder zur Schule zu gehen, sagt Theresa Wilhelm. Ein Feedback, das auch die anderen Schulleiter von vielen Schülern bekommen. „Sie sehnen sich nach den Schulkameraden“, erzählt Ralf Schütt aus Kaufering.

