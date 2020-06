13:01 Uhr

Nach Corona-Pause: Das Stadttheater bereitet den Neustart vor

Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Landsberger Stadttheaters laufen. Veranstaltungstechniker Leon Schillinger baut in der Werkstatt einen Spuckschutz

Plus Zwei Filme erwarten die Besucher des Landsberger Stadttheaters zum Auftakt nach der langen Pause. Aber auch Musik und Theater sind geplant. Die Zuschauer müssen sich mit einigen Regelungen anfreunden.

Von Margit Messelhäuser

Florian Werner, Leiter des Stadttheaters in Landsberg, hat alle Hände voll zu tun: Am Sonntag, 28. Juni, ist für das Stadttheater die Corona-Pause endlich zu Ende. Viel musste arrangiert werden, und das unter sich ständig ändernden Vorzeichen, doch jetzt kann Werner ein Programm präsentieren. Auf die Besucher warten dabei einige Herausforderungen.

Eigentlich bräuchte man eine Vorlaufzeit von vier bis sechs Wochen, um ein Programm für ein Theater auf die Beine zu stellen, sagt Werner – nur zweieinhalb Wochen hatte er aber am Ende zur Verfügung. Und auch da gab es immer wieder kurzfristige Änderungen bei den Vorschriften. „Am 15. Juni hieß es noch 50 Personen in geschlossenen Räumen, einen Tag später durften es 100 sein.“ Öffnen darf das Theater nun, aber unter zahlreichen Einschränkungen. So müssen die Besucher während der gesamten Vorstellung die Mund-Nasen-Masken aufsetzen.

Eine völlig andere Atmosphäre

Wie sich diese Vorgaben auf die Stimmung im Theater auswirken wird, muss auch Florian Werner abwarten. „Natürlich ist die Atmosphäre völlig anders.“ Normalerweise seien die Vorstellungen immer gut besucht, doch jetzt müsse man sich an die Abstandsregeln halten. „Bei einem unterhaltsamen Theaterabend könnte sich das anders auswirken, als zum Beispiel bei einem ruhigen Musikabend“, blickt er in die Zukunft.

Die Abstandsregeln sorgen auch für eine Menge Organisationsarbeit. Vor allem wie die Besucher in der Mitte der Reihen diese verlassen sollen, war nicht so einfach zu regeln. „Es ist jetzt aber so, dass die Besucher nicht aneinander vorbei müssen.“ Auch einfach jeden zweiten Stuhl freihalten, ist nicht möglich, da beispielsweise Ehepaare nebeneinandersitzen dürfen. „Wir haben im Parkett neun Reihen. Kommen ausschließlich Einzelpersonen, dann sind es 18 Plätze, kommen nur Ehepaare, haben wir Platz für 36 Besucher“, rechnet Werner vor. Normalerweise hat das Stadttheater 260 Sitz- und 80 Stehplätze – jetzt dürfen insgesamt nur etwa 50 Besucher eingelassen werden.

Um die Belegung der Plätze besser steuern zu können, wird es keinen Onlineverkauf von Karten geben. Reservierungen werden im Theaterbüro angenommen, um den Publikumsverkehr an der Abendkasse auszudünnen. Durch die Reservierungen könnten auch gleich die Personendaten erhoben und für Ehepaare zwei Stühle nebeneinander reserviert werden. Bezahlt werden müssen die Karten erst an der Abendkasse, so hofft man auf weniger Andrang. Auch kurzfristig kann man dort noch Karten kaufen – sofern es noch welche gibt.

Wie viele Besucher Florian Werner, der Leiter des Landsberger Stadttheaters, nach der Wiedereröffnung wohl begrüßen kann? Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Auch wenn es also sicherlich gewöhnungsbedürftig sein wird, immerhin kann das Landsberger Stadttheater wieder öffnen. Und Werner ist zuversichtlich, dass die Besucher auch kommen werden. Durch die Terminabsagen sei man ins Gespräch gekommen, schließlich wurden die bereits gekauften Tickets wieder zurückgegeben. „Die Leute haben zwar gesagt, sie können sich nicht vorstellen, wie es wird, aber sie würden kommen“, sagt Werner. „Und jetzt müssen wir es einfach ausprobieren.“ Und immerhin einige harte Regelungen haben sich inzwischen erledigt. „Anfangs sollten bei Bläsern zwischen Bühne und Zuschauern zwölf Meter Abstand sein, das wäre bei uns das halbe Parkett gewesen“, sagt der Theaterleiter. Inzwischen kann man auch die erste Reihe besetzen, denn der Abstand zur Bühne betrage drei bis vier Meter.

Filme sind besser zu buchen

Natürlich hätte man schon früher versuchen können, Spielpläne zu erstellen, aber die Unsicherheit sei zu groß gewesen. „Da hat man dann sechs, sieben Spielpläne und weiß aber gar nicht, ob man im Sommer überhaupt aufmachen kann.“ Und das Programm, das Florian Werner auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen. Den Schwerpunkt legt der Theaterleiter dabei auf das Filmforum. Und das aus einem ganz praktischen Grund: „Filme kann man noch zwei Wochen vor der Aufführung reservieren.“ Viel schwieriger gestalte es sich, Schauspielgruppen zu engagieren. „Die Kollegen haben versucht, in der Film- und Hörspielbranche unterzukommen“, weiß Werner. Die Kollegen versuchen so, finanziell über die Runden zu kommen, „da ist es nicht machbar, für den Sommer etwas zu organisieren.“

Die Moreth Company spielt eine Komödie

Was aber nicht heißt, es würden nur Filme angeboten. So wird das Leo Betzl Trio (LBT) am 29. und 30 Juli ein Doppelkonzert geben, außerdem zeigt die Moreth Company im Theatergarten die Komödie „Mandragola“ nach Machiavelli von Herbert Rosendorfer als Sommertheater. Ob auch das Theatercafé öffnen wird, kann Werner noch nicht sagen. „Dafür gelten eigene Regeln, das müssen wir noch besprechen.“

Am Sonntag startet das Programm mit den beiden Filmen „Für Sama“ (11 Uhr) und „Ein verborgenes Leben“ (20 Uhr), zu der Kurt Tykwer und das Theaterteam im Rahmen der Kunstausstellung „Kunst hält Wache“ ins Filmforum des Stadttheaters einladen.

Am Montag 29. Juni (20 Uhr), ist der Film „Miles Davis: Birth of the Cool“ zu sehen, am Donnerstag, 2. Juli (20 Uhr), „Die Verachtung“ – eine Verneigung vor dem großen Schauspieler Michel Piccoli.

