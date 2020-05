vor 16 Min.

Nach Demo-Absage: Was in Landsberg los war

Plus Die Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen ist abgesagt. Dennoch ist am Samstag viel Polizei in Landsberg unterwegs.

Von Thomas Wunder

Überall in Deutschland haben am Samstagnachmittag Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. In München kamen deswegen über 1000 Teilnehmer zu einer Kundgebung auf die Theresienwiese. Kontrastprogramm auf der Waitzinger Wiese in Landsberg: An die 20 Personen finden sich dort ein. Sie haben offenbar nicht mitbekommen, dass die dort geplante Kundgebung vom Landratsamt abgesagt wurde. Einige von ihnen ziehen auf den Hauptplatz weiter.

Bis zu 2000 Personen hatte Initiator Rolf Kron für seine geplante Kundgebung erwartet. Auf der Waitzinger Wiese wollte er mit vielen Gleichgesinnten gegen Corona-Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht demonstrieren. Das Motto: „Für unsere Freiheit und Rückeroberung unserer Grundrechte“. Weil er aber öffentlich für seine Kundgebung mit bis zu 8000 Teilnehmern geworben haben soll, schob Landrat Thomas Eichinger (CSU) der Veranstaltung einen Riegel vor und sagte die Kundgebung ab. Das Verwaltungsgericht München bestätigte die Entscheidung in einem Eilverfahren. Auf dem Hauptplatz in Landsberg fanden sich nur wenige Kritiker der Corona-Beschränkungen ein. Bild: Thorsten Jordan Die Kundgebung auf der Waitzinger Wiese hätte eigentlich um 15 Uhr beginnen sollen. Zu diesem Zeitpunkt fanden sich an die 20 Personen dort ein, die eigentlich gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren wollten. Die Mehrzahl von ihnen, hatte nichts von der Absage gewusst. Polizeibeamten erklärten ihnen die Situation und baten sie darum, die Abstandsregeln einzuhalten. Ein ähnliches Bild bot sich auf dem Hauptplatz. Auch dort hatten sich an die 20 Personen eingefunden, die die Corona-Schutzmaßnahmen kritisierten und für Freiheit und Grundrechte warben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Polizei, die sich auf mehr Demonstranten eingestellt hatte, und mit mehreren Kräften vor Ort war, beschränkte sich in der Regel darauf, die Situation zu beobachten. Neben den Beamten aus Landsberg waren auch Kollegen des Einsatzzugs Fürstenfeldbruck in der Stadt unterwegs. Christian Ott, der zuständige Sachgebietsleiter im Landratsamt, zog eine positive Bilanz. Für kommendes Wochenende erwarte er aber wieder eine Kundgebung. Das hatte Rolf Kron nach der Absage der Veranstaltung durch den Landrat bereits angekündigt. Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Demo-Absage: Die Entscheidung akzeptieren Die Polizei war mit mehreren Kräften in Landsberg unterwegs. Bild: Thorsten Jordan



